Comienza la preventa exclusiva en Chile del Exeed LX
El nuevo SUV mediano de la marca llega este mes al país. Destaca su diseño robusto, tecnología avanzada y seguridad de primer nivel.
El New EXEED LX tiene planeado su desembarco en Chile durante el mes de agosto y ya se encuentra disponible en preventa exclusiva a través del Store de la marca y su red de concesionarios en todo el país.
Este SUV mediano se presenta como una propuesta integral que une motorización potente, 18 asistencias avanzadas a la conducción y un equipamiento pensado para el confort y la conectividad.
En su exterior muestra líneas robustas, parrilla frontal estilo matriz y faros LED de doble lente para mayor precisión y adaptabilidad. En el interior, destaca una pantalla curva dual de 24,6″ con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, climatización Bi-zona, cámara 540° y control por voz con más de 1.000 funciones.
Su motor 1.6 Turbo tiene una potencia 183 HP y 275 Nm de torque y cuenta con transmisión automática Getrag DCT de doble embrague y 7 velocidades. Su versión AWD incorpora seis modos de manejo y tres en las de tracción simple (Eco, Normal y Sport).
Entre sus 18 asistencias, destacan el control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia y alerta de punto ciego, además de 6 airbags y estructura reforzada con más de 65% de acero de alta resistencia.
Versiones y precios de preventa
LX 1.6T DCT ADVANCED
Público: $20.990.000 | Con bonos: $18.490.000
LX 1.6T DCT UNLIMITED
Público: $21.990.000 | Con bonos: $19.490.000
LX 1.6T DCT UNLIMITED AWD
Público: $24.990.000 | Con bonos: $23.990.000
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
Contenidos exclusivos y descuentos especialesDigital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.