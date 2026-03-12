Compra en marzo y paga en septiembre: la campaña que lanza Baic

Marzo es, por definición, el mes más complejo para el presupuesto de las familias chilenas. Entre permisos de circulación, seguros y gastos escolares, la adquisición de un vehículo nuevo suele quedar postergada en la lista de prioridades.

Ante este escenario, Baic ha decidido intervenir en la dinámica del mercado local con una propuesta que busca aliviar la carga inmediata de los usuarios: permitir la compra de un automóvil en marzo, pero desplazando el inicio del pago de cuotas hasta septiembre de 2026.

La propuesta se realiza en conjunto Forum y está disponible para todo el portafolio que la marca comercializa actualmente en el país, el cual incluye SUV, modelos orientados al off-road, sedanes y alternativas electrificadas.

Para complementar la oferta, la marca ha incluido un incentivo de movilidad directa: gift cards de combustible en Copec de hasta $500.000.

Este beneficio varía según el segmento; para la Serie X (modelos X35, X55 y X7) y el sedán U5 Plus el bono es de $350.000, mientras que para la serie BJ (BJ30, BJ40, BJ40 PRO y BJ60) accede al tramo superior de medio millón de pesos en bencina o diésel.

“Sabemos que marzo es un mes complicado para las familias en Chile, con muchos gastos en distintas áreas de la economía doméstica, por lo que creemos necesario facilitarles el acceso a un vehículo cero kilómetro y, de paso, invitar a más personas a conocer y confiar en nuestros productos”, sentenció Galia Sarria, gerente de marketing y producto de Grupo Magna Chile.