Este es el R26, el auto con que Audi debuta en la Fórmula Uno

En una antigua planta eléctrica de Berlín convertida en espacio cultural, Audi dio un paso importante para su debut histórico en la Fórmula Uno. Ese fue el escenario elegido para mostrar al Audi Revolut F1 Team, con que la marca de los cuatro aros se presentará el 8 de marzo en Australia, para la primera carrera de la temporada.

Cerca de 400 invitados asistieron a la presentación realizada en el recinto Kraftwerk, donde se conocieron el diseño del Audi R26, la ropa oficial del equipo y los trajes que usarán los pilotos Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg.

Audi R26 race livery Audi Revolut F1 Team

“Hoy muchas piezas del rompecabezas están encajando. Por primera vez se ve todo el potencial del proyecto. Estamos preparados y entusiasmados por inspirar a personas de todo el mundo participando en la Fórmula 1”, aseguró el CEO de Audi, Gernot Döllner.

El R26 está impulsado por la unidad motriz AFR 26 Hybrid, desarrollada en Neuburg an der Donau y montada en el chasis fabricado en Hinwil. El auto ya realizó un primer rodaje en el Circuit de Barcelona-Catalunya a comienzos de enero.

Audi R26 race livery Audi Revolut F1 Team

Sus próximas fechas en pista serán el shakedown privado en Barcelona, entre el 26 y 30 de enero, y las dos sesiones oficiales de entrenamientos programadas en Bahrein durante febrero (11-13 y 18-20).

Ahí se comenzará a ver cómo los monoplazas se adaptan a los cambios de la temporada 2026, en la que se incorporará aerodinámica activa a los vehículos, que dejarán atrás el DRS, reemplazándolo por un “modo boost” que entregará potencia eléctrica extra para atacar o defender posición.

Además, el sistema eléctrico alcanzará hasta 350 kW, mientras que el motor V6 turbo funcionará con combustible sostenible, desarrollado junto a BP.

Nico Hülkenberg and Gabriel Bortoleto, drivers at Audi Revolut F1 Team Cyrill Matter

Durante el evento también se presentó la indumentaria del equipo, diseñada bajo una identidad visual propia que combina el color Titanio con el nuevo Audi Red. La colección para fanáticos estará disponible desde el 19 de febrero a través del sitio oficial del equipo y Adidas.