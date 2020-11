Confirmado: La pick-up “millennial” de Hyundai estará en las calles en 2021

Esta semana Hyundai anunció una oleada de novedades para los próximos 15 meses, entre las que destaca su futura pick-up Santa Cruz, la cual, tal como te contamos en diciembre pasado, se producirá en la planta estadounidense de Montgomery, Alabama, junto a los sedanes Sonata y Elantra, y a los SUV Santa Fe y Tucson.

Precisamente, la Hyundai Santa Cruz estará basada en el nuevo Tucson presentado en septiembre, lo que significa que tendrá una construcción unibody, es decir, como la de un automóvil y no una arquitectura de carrocería sobre bastidor como es el común en las camionetas.

Santa Cruz Crossover Truck Concept

Este planteamiento, no sorprende, pues Hyundai dijo en la revelación del conceptual de la Santa Cruz en 2015, que su futura pick-up no era una alternativa a las camionetas tradicionales, ya que no priorizaría el remolque, la carga útil o la distancia al suelo. Más bien, la marca surcoreana afirmó que quería atraer a los compradores de crossovers que deseaban la utilidad adicional de contar con un camioneta. Tanto es así, que Hyundai se refiere a la próxima producción de Santa Cruz como un “crossover”.

Santa Cruz Crossover Truck Concept

Hyundai gastará US$ 410 millones en mejoras en la planta de Alabama para incluir la producción de la Santa Cruz, la cual se lanzará al mercado estadounidense a inicios de 2021 para rivalizar con modelos como la Toyota Tacoma, la Chevrolet Colorado, la Ford Ranger o la Honda Ridgeline, esta última camioneta también de estructura monocasco. Aún no hay confirmación acerca de si la futura pick-up surcoreana se venderá en otros mercados.

Por mientras, te dejamos con las últimas fotos espías de la Hyundai Santa Cruz, gentileza de los chicos de Motor Authority.