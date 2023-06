Consejos para prevenir un choque en días de lluvia

Volvieron las lluvias a la zona central del país. Y con el agua, tan necesaria para mejorar la calidad del aire y proteger el medio ambiente, también se incrementan las posibilidades de que ocurran siniestros de tránsito, debido a que las lloviznas dificultan la circulación de los vehículos al volver más resbaladizo el pavimento.

Las cifras respaldan esa tesis. El estudio del Bulletin of the American Meteorological Society en Estados Unidos concluyó que cuando el pavimento se encuentra ligeramente mojado se incrementan en un 34% las probabilidades de chocar en un auto.

Sobre esta situación, Eduardo Montt, fundador de CobraTuChoque, comenta que, “algunos de los factores que pueden potenciar un choque, son principalmente la mezcla entre el agua, el polvo y el aceite que se encuentra en la calle, esta tiende a tornarse más resbaladiza de lo normal”.

Entre las razones que llevan al aumento en los impactos por alcance principalmente se encuentran los neumáticos desgastados que son un elemento de riesgo al no ser compatibles con una conducción segura, debido a que no disponen de surcos suficientemente profundos, por ende, no se agarran bien a la calzada y el vehículo puede llegar a patinar o derrapar.

Para evitar estos malos ratos, te dejamos a continuación 10 tips que ayudarán a prevenir un accidente en días de lluvia:

1. Disminuye la velocidad habitual: las condiciones del asfalto con lluvias cambian rotundamente, poniéndose mucho más jabonoso el piso por lo que te recomendamos disminuir la velocidad habitual en la que te mueves, sobre todo en caminos rápidos como son las autopistas y carreteras.

2. Aumenta la distancia entre vehículos: es fundamental que esta medida la utilices, puesto que existe un menor agarre con el pavimento al momento de frenar, por lo que es mejor mantener una distancia de dos autos para evitar cualquier tipo de inconvenientes.

3. Técnica en el frenado: frena suavemente y con presiones cortas al pedal, para así secar la humedad de las pastillas y no bloquear la dirección.

4.Neumáticos con la presión correspondiente: revisa el estado de estos elementos, recordando que el límite mínimo en la profundidad de las ranuras es de 1,6 mm, cifra que se aprecia en la banda de rodamiento.

5. Recordar el uso de señalizadores: si bien es algo que debería ser normal, es de suma relevancia con este tipo de condiciones alertar siempre con los intermitentes antes de cambiar de pista o doblar en una esquina

6. Planifica tus tiempos: con la lluvia los tiempos son distintos, puesto que debes andar a menor velocidad y quizás el tráfico se suele poner más denso, es por esto que te recomendamos salir con antelación y dar un margen mayor para no llegar atrasado.

7. Luces en buen estado: pese a que sea obligatorio tener todas las luces en buen estado, te recordamos que debes revisarlas antes de salir, puesto que es de suma relevancia que seas visto por los demás conductores.

8. Revisar vidrios y parabrisas: otro elemento fundamental, ya que si existe tierra en las plumillas al momento de activar el parabrisas no contarás con una visual de la calle.

9. Evitar maniobras bruscas: se aconseja manejar con tranquilidad, evitando frenados o cambios de dirección bruscos, ya que los conductores no tendrán la misma velocidad de reacción.

10.Evitar pistas con baches: si eres conocedor de varias rutas para llegar a tu destino, te aconsejamos que utilices la que tenga menos baches. En caso de que no, te recomendamos que pases con cuidado procurando no pinchar el neumático o destruir la llanta.

Ahora, si el vehículo en el que nos trasladamos es una moto, la precaución debe ser igual o mayor. Sebastián Moya, experto en dos ruedas, fundador de academia moto Chile y embajador de Honda menciona, reconoce que “durante la temporada de lluvias, es crucial que los motociclistas tomen medidas para garantizar su seguridad. Es importante que los conductores utilicen el equipo adecuado, como cascos y chaquetas impermeables, para protegerse de las inclemencias del tiempo. También deben asegurarse de que su motocicleta esté en buenas condiciones y tener la documentación necesaria para circular en regla”.

El experto de Honda también nos entregó algunos consejos:

1.Antes de iniciar la marcha: en este sentido el embajador de Honda menciona “antes se debe verificar el estado del dibujo y la presión del aire de los neumáticos, ya que un neumático desgastado tiene menos adherencia, lo que puede provocar un accidente”, dice Moya.

2. Ojo con la pantalla del casco: es muy importante que sepa que la pantalla no debe tener rayones y debe estar limpia y en perfecto estado. Con la llegada del invierno es factible que se empañe la pantalla, para evitar esta situación y así perder visión, la mejor solución es equiparla con un PinLock. Se trata de un sistema de doble pantalla que evita el vaho.

3. La ropa de lluvia: Además de utilizar un vestuario adecuado principalmente de doble capa, que no dificulte la movilidad, se recomienda usar colores claros que permitan ser visible.

4.Cuidado con las trampas en el suelo: Las líneas blancas pintadas, los pasos de peatones, las hojas caídas, las alcantarillas y las rejillas pueden causar alguna caída por lo que se recomienda especial cuidado. Además, se debe siempre circular por el centro.

5. Al momento de frenar: Cuando el pavimento está mojado o húmedo, al momento de frenar, en condiciones adversas ya sea por humedad o lluvia, lo importante es usar el freno trasero.

6. Cuidado en las curvas: Las curvas son uno de los principales desafíos para los motociclistas que se inicia y más aún en invierno, ya que más allá de la técnica, demanda mucha práctica. Es importante aprender a inclinar la motocicleta de la manera adecuada, utilizar una buena trayectoria y llegar siempre a una velocidad moderada.

¿Qué pasa cuándo sufro un accidente?

Si el siniestro de tránsito no se pudo evitar, lo aconsejable es tomar las medidas necesarias para hacer todos los trámites post accidente.

Según Eduardo Montt, “al momento de chocar es fundamental tomar todas las precauciones posibles. Se recomienda no descender del vehículo y esperar la ayuda correspondiente. En caso de haber otros autos involucrados es importante tomar la mayor cantidad de antecedentes de estos (patente, nombres, teléfonos, etc). Este proceso es vital en caso de existir terceros responsables y/o inocentes, independiente de la existencia o no de seguros involucrados”.

Tengo seguro

Por lo general al existir seguros comprometidos y de no haber lesionados en el accidente, no es necesario acudir a realizar denuncia en Carabineros y basta con realizar la declaración del accidente en su compañía de seguros y seguir adelante con lo indicado por ellos.

No tengo seguro

Si no cuentas con seguro, y hay un tercero que sea el responsable del accidente, hoy en día existen opciones como la que ofrece la empresa CobraTuChoque, quienes son especialistas en realizar la cobranza extrajudicial por los daños ocasionados por terceros culpables de accidente de tránsito.

Un factor importante a considerar, incluso si no cuentas con seguro es realizar la denuncia en Carabineros, para que se deriven los antecedentes al juzgado de policía local y la cobranza tenga mayores probabilidades de éxito.

Post accidente

Según Orlando Villalobos, Experto Automotriz y Gerente Comercial de Gama Leasing, “siempre es importante después de un siniestro recuperar las partes y piezas que se desprendan del vehículo, para resguardar la seguridad de terceros y para ver la posibilidad de recuperar la condición de uso”.

Además, existe una serie de elementos que podrían recuperarse tras el accidente. Según el experto, los principales son:

Componentes electrónicos: algunos de los sistemas electrónicos, como la unidad de control del motor, el sistema de frenos antibloqueo (ABS), el sistema de airbags y otros módulos electrónicos, podrían ser recuperados siempre que no hayan sufrido daños significativos.

Neumáticos: Si las ruedas no se vieron afectadas después accidente, es posible que puedan ser reutilizadas.

Motor y transmisión: Si el impacto no afectó directamente el motor o la transmisión, es posible que estas partes sigan siendo funcionales y puedan ser recuperadas para su uso en otros vehículos o vendidas como repuestos.

Con todos estos antecedentes, lo prioritario es manejar a la defensiva especialmente en días de lluvia, cuando el pavimento está más resbaladizo. Y si no se logra evitar el accidente, tener en consideración los trámites necesarios para que el mal rato tenga un buen desenlace.