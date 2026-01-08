¿Cuáles son los vehículos nuevos más vendidos en Chile durante 2025?
Por tercer año consecutivo, el modelo favorito de los consumidores nacionales fue una camioneta de origen japonés.
La disputa por ser el vehículo nuevo más vendido en Chile hace rato que se circunscribe a dos modelos provenientes del mismo segmento, el de las camionetas: Toyota Hilux y Mitsubishi L200.
En 2025, nuevamente el cetro de la favorita de los usuarios nacionales fue para la Hilux, que ya lo consiguió en 2023 y 2024, tras desplazar de la cima a la L200.
De las 310.598 unidades vendidas entre vehículos livianos y medianos durante el año en Chile, según el último reporte de la ANAC, 8.548 correspondieron a la Hilux, poco más de 600 más que la L200 (7.926). Más atrás se ubica otra pick-up, la GWM Poer, con 7.401.
El listado de los 10 primeros lo completan un vehículo comercial, otra camioneta, dos vehículos de pasajeros y tres SUV.
Top 10
- Toyota Hilux: 8.548
- Mitsubishi L200: 7.926
- GWM Poer 7.401
- Peugeot Partner 6.434
- Chery Tiggo 2 6.245
- Suzuki Baleno 5.837
- Kia Soluto 5.748
- Ford Ranger 5.148
- Chevrolet Groove 5.230
- GWM Jolion 4.853
- Omoda C5 4.758
- Mazda CX-5: 4.752
Camionetas
- Toyota Hilux: 8.548
- Mitsubishi L200: 7.926
- GWM Poer: 7.401
- Ford Ranger: 5.148
- Maxus T60: 4.533
SUV
- Chery Tiggo 2: 6.245
- Chevrolet Groove: 5.230
- GWM Jolion: 4.853
- Omoda C5: 4.758
- Mazda CX-5: 4.752
Vehículos de pasajeros
- Suzuki Baleno: 5.837
- Kia Soluto: 5.748
- Hyundai Grand I-10: 4.392
- Chevrolet Sail: 3.570
- Suzuki Swift: 3.124
Vehículos comerciales
- Peugeot Partner: 6.434
- Citroën Berlingo: 2.754
- Hyundai Porter: 2.038
- Kia Frontier: 1.843
- Ford Transit Van: 1.381
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.