¿Cuáles son los vehículos nuevos más vendidos en Chile durante 2025?

La disputa por ser el vehículo nuevo más vendido en Chile hace rato que se circunscribe a dos modelos provenientes del mismo segmento, el de las camionetas: Toyota Hilux y Mitsubishi L200.

En 2025, nuevamente el cetro de la favorita de los usuarios nacionales fue para la Hilux, que ya lo consiguió en 2023 y 2024, tras desplazar de la cima a la L200.

De las 310.598 unidades vendidas entre vehículos livianos y medianos durante el año en Chile, según el último reporte de la ANAC, 8.548 correspondieron a la Hilux, poco más de 600 más que la L200 (7.926). Más atrás se ubica otra pick-up, la GWM Poer, con 7.401.

El listado de los 10 primeros lo completan un vehículo comercial, otra camioneta, dos vehículos de pasajeros y tres SUV.

Top 10

Peugeot Partner 6.434

Camionetas

Toyota Hilux: 8.548

Mitsubishi L200: 7.926

GWM Poer: 7.401

Ford Ranger: 5.148

Maxus T60: 4.533

SUV

Chery Tiggo 2: 6.245

Chevrolet Groove: 5.230

GWM Jolion: 4.853

Omoda C5: 4.758

Mazda CX-5: 4.752

Vehículos de pasajeros

Suzuki Baleno: 5.837

Kia Soluto: 5.748

Hyundai Grand I-10: 4.392

Chevrolet Sail: 3.570

Suzuki Swift: 3.124

Vehículos comerciales