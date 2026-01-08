La venta de vehículos nuevos sube 2,7% en 2025, pero sigue lejos de los años récord

Luego de que en 2024 la venta de vehículos nuevos experimentara una segunda baja consecutiva, con 302.366 unidades vendidas de livianos y medianos, el mercado comienza a mostrar brotes verdes.

El informe anual de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) señaló que en 2025 hubo 310.598 patentamientos, lo que representa un alza de 2,7% respecto del año anterior.

Así, después de dos años a la baja, el sector automotor nacional celebra un avance, en línea con las expectativas que existían por parte de la industria.

De todas formas, los números aún están lejos de los récords de 2021 y 2022, cuando post pandemia se comercializaron 415.581 y 426.777, respectivamente. Incluso, las cifras de 2025 quedaron por debajo de las de 2023, que fueron de 313.865.

En cuanto al último mes del año diciembre, la venta fue de 29.577, un 5,8% variación respecto del mismo mes de 2024, y de más de 11% en comparación con noviembre (25.620).

Por segmento, los SUV se ratificaron como los favoritos de los consumidores, logrando su mayor participación de mercado de la historia, con 51,1%. El contraste lo marcan los vehículos de pasajeros, que en cinco años redujeron casi a la mitad su porcentaje de ventas, pasando de 34,7% en 2020 a 17,5% en 2025.

Las camionetas, al igual que en 2023, volvieron a ubicarse en el segundo puesto, con 20,4%, mientras que los vehículos comerciales lograron el 11%.

En el área de las marcas, las más vendida volvió a ser Toyota, con 24.281 unidades. Su escolta también fue el mismo de 2024, Hyundai, con 21.637. El cambio se produjo en el tercer lugar del podio, donde Suzuki, con 21.521, desplazó a Chevrolet, que con 17.893 bajó al quinto puesto. El cuarto lugar fue para Kia, que subió una ubicación, gracia a sus 18.807 patentamiento.

¿Cuáles fueron los vehículos más vendidos de 2025?