Cullinan Cosmos: el Rolls-Royce inspirado por un niño de 4 años

El nuevo Rolls-Royce Cullinan Cosmos busca ser más que una variación de lujo del SUV británico: es una obra de arte sobre ruedas diseñada para capturar la imaginación, nacida del sueño compartido de unos padres y su hijo de apenas cuatro años.

Encargado a través de la división Bespoke de Rolls-Royce —y canalizado por su oficina privada en Dubai—, este vehículo exclusivo incorpora detalles únicos que lo distinguen de cualquier otro Cullinan.

El centro de la idea creativa es el techo interior, conocido como Starlight Headliner, que en este caso ha sido pintado completamente a mano por uno de los artistas de la fábrica durante más de 160 horas de trabajo.

La obra recrea una interpretación etérea de la Vía Láctea, con efectos de neblina estelar y constelaciones, logrados a través de más de 20 capas de pintura acrílica. Para lograr una textura delicada y efectos de luz y sombra leves, se utilizaron no solo pinceles clásicos, sino también brochas de maquillaje para los pigmentos más sutiles de la galaxia.

También se han integrado fibras ópticas perforadas manualmente, para crear estrellas que brillan hacia abajo, combinándose con la obra pictórica. Así, la cabeza de los ocupantes se convierte en un cielo nocturno que mezcla arte, artesanía y tecnología.

El exterior acompaña esa visión espacial: la carrocería está vestida en tono Arabescato Pearl, sugerente como el resplandor lunar, rematada con líneas “coachline” a mano en Charles Blue. El clásico adorno del Spirit of Ecstasy en el capó se ha iluminado para parecer una estrella distante en la noche.

Adentro, el ambiente está pensado para evocar tranquilidad, reflexión y maravilla. Cuero Charles Blue y Grace White tapizan los asientos reclinables, combinando elegancia y comodidad, mientras que detalles bordados y pintados a mano del motivo “Star Cluster” aparecen en los reposacabezas, paneles de puertas y salpicadero, reforzando la temática cósmica. Asimismo, las molduras en Piano White (acabado blanco brillante) aportan un contraste que recuerda superficies pulidas, casi futuristas, como las de satélites.

Bajo ese capó, nada extraño: sigue latente el motor V12 biturbo de los Cullinan más potentes, con potencia elevada y tracción total.

El proyecto es un claro ejemplo de lo que el programa Bespoke de Rolls-Royce permite: personalización extrema, diálogo con los clientes más visionarios, materiales de la más alta calidad, detalles hechos a mano, y una capacidad para transformar un coche en algo simbólico, emotivo.