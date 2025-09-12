SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

Después de seis años, detienen al “piloto fantasma” de un falso Ferrari de F1

El curioso caso fue resuelto por la policía checa, luego de una nueva aparición del bólido por las carreteras. El conductor se arriesga a una onerosa multa y la pérdida de su licencia.

 

La policía de la República Checa puso fin a una de las investigaciones más extrañas de los últimos años: detuvo a un hombre de 51 años conocido como el “piloto fantasma” o “falso Schumacher”, quien durante al menos seis años condujo por vías públicas del país un monoplaza de competición decorado como el Ferrari que usó el multicampeón alemán.

Durante ese tiempo se difundieron videos en redes sociales que mostraban al bólido en autopistas, generando entre curiosidad, apoyo y alarma entre los demás automovilistas.

De acuerdo a las autoridades checas, hace unos días fueron alertadas de una nueva aparición del vehículo en las carreteras. Una serie de pistas los llevó a una granja en el pueblo de Buk, a unos 60 kilómetros al suroeste de Praga.

Al ser encontrado, el conductor aún vestía con traje de competición rojo y casco. En un principio se resistió al arresto, argumentando que se encontraba en su hogar, pero no logró cambiar su suerte.

El sospechoso discutió con los agentes y, en un primer momento, se negó a bajar del coche argumentando que los policías estaban allanando su propiedad.

En su cuenta en X, la policía checa contó que el piloto “se negó a responder por los hechos cuando se le explicó el motivo del arresto. El departamento llevará el contencioso por la vía administrativa, donde el sospechoso se enfrenta a una multa de muchos miles de coronas checas, además de una prohibición para conducir”.

El vehículo que utilizaba no era un Ferrari de Fórmula Uno, sino que un Dallara GP2/08, utilizado en la categoría GP2 entre 2008 y 2010, con un motor 4.0 V8 atmosférico de 620 Hp, solo pintado como un “Cavallino Rampante”.

El principal motivo de la detención del “falso Schumacher” fue que el monoplaza no poseía los elementos requeridos para circular legalmente: carecía de matrícula, de luces oficiales, de sistemas de seguridad exigidos y otros componentes obligatorios para su uso en la vía pública.

Más sobre:NoticiasFerrariFórmula 1República ChecaMichael SchumacherPolicíaredes sociales

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Jefe económico de Jara le pone cifra al costo del ingreso vital, expresa reparos a informe del Central y responde a David Bravo

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin

Asamblea General de la ONU aprueba declaración sobre un Estado palestino, pero sin Hamas

Super de Pensiones publica norma sobre licitación de la administración de carteras de inversión del Fondo Autónomo

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

3.
Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

4.
Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

5.
Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Fiscalía interpuso recurso para oponerse a suspensión del procedimiento de desafuero de Orrego por ProCultura
Chile

Fiscalía interpuso recurso para oponerse a suspensión del procedimiento de desafuero de Orrego por ProCultura

Dictan primera condena por robo con violencia en modalidad “turbazo”

Fenats Nacional exige al Minsal la destitución del director del Servicio de Salud de Osorno y no descarta acciones contra Aguilera

Jefe económico de Jara le pone cifra al costo del ingreso vital, expresa reparos a informe del Central y responde a David Bravo
Negocios

Jefe económico de Jara le pone cifra al costo del ingreso vital, expresa reparos a informe del Central y responde a David Bravo

Super de Pensiones publica norma sobre licitación de la administración de carteras de inversión del Fondo Autónomo

Thought Leaders 100: quiénes son los ejecutivos y compañías que lideran la transformación empresarial del país

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?
Tendencias

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

Sifup rinde homenaje a Luis María Bonini en La Casa del Futbolista
El Deportivo

Sifup rinde homenaje a Luis María Bonini en La Casa del Futbolista

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Betis por la liga española

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Manchester United por la liga inglesa

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel
Cultura y entretención

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel

Cumbia, rock, humor y hasta estrellas como Myriam Hernández: guía con las fondas para las Fiestas Patrias 2025

Twenty One Pilots lanza “Breach” su nuevo disco

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin
Mundo

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin

Asamblea General de la ONU aprueba declaración sobre un Estado palestino, pero sin Hamas

Nepal designa a la expresidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki como primera ministra

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté