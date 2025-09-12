Después de seis años, detienen al “piloto fantasma” de un falso Ferrari de F1

La policía de la República Checa puso fin a una de las investigaciones más extrañas de los últimos años: detuvo a un hombre de 51 años conocido como el “piloto fantasma” o “falso Schumacher”, quien durante al menos seis años condujo por vías públicas del país un monoplaza de competición decorado como el Ferrari que usó el multicampeón alemán.

Durante ese tiempo se difundieron videos en redes sociales que mostraban al bólido en autopistas, generando entre curiosidad, apoyo y alarma entre los demás automovilistas.

De acuerdo a las autoridades checas, hace unos días fueron alertadas de una nueva aparición del vehículo en las carreteras. Una serie de pistas los llevó a una granja en el pueblo de Buk, a unos 60 kilómetros al suroeste de Praga.

Al ser encontrado, el conductor aún vestía con traje de competición rojo y casco. En un principio se resistió al arresto, argumentando que se encontraba en su hogar, pero no logró cambiar su suerte.

El sospechoso discutió con los agentes y, en un primer momento, se negó a bajar del coche argumentando que los policías estaban allanando su propiedad.

En su cuenta en X, la policía checa contó que el piloto “se negó a responder por los hechos cuando se le explicó el motivo del arresto. El departamento llevará el contencioso por la vía administrativa, donde el sospechoso se enfrenta a una multa de muchos miles de coronas checas, además de una prohibición para conducir”.

El vehículo que utilizaba no era un Ferrari de Fórmula Uno, sino que un Dallara GP2/08, utilizado en la categoría GP2 entre 2008 y 2010, con un motor 4.0 V8 atmosférico de 620 Hp, solo pintado como un “Cavallino Rampante”.

El principal motivo de la detención del “falso Schumacher” fue que el monoplaza no poseía los elementos requeridos para circular legalmente: carecía de matrícula, de luces oficiales, de sistemas de seguridad exigidos y otros componentes obligatorios para su uso en la vía pública.