Dios salve y bendiga a la Road King Special de Harley-Davidson

Bendita alineación de factores: la energía maya, cinco pirámides, un convento franciscano de cientos de años, el Día de Muertos… La pasada por la ciudad mexicana de Izamal, en la zona del Yucatán, fue en una Harley-Davidson de alta pureza e integrante de la familia Touring, grandes y viajeras. Una rodada inolvidable y mística en esta maceteada de 366 kilos.

Izamal es historia pura y lo saben sus casi 16 mil habitantes. Mientras pasaba una y otra vez por el frontis del Convento de San Francisco, para la sesión de fotos, noté que cada vez me costaba menos meter la Road King Special en una cerrada curva de calles adoquinadas con casas mayoritariamente en amarillo.

Entre sus parientes de la familia Touring, yo escogí la Road King Special. “Pero no trae el Boom Box de las otras”, me retrucó un organizador, quien me detallaba las gracias del exquisito y amplificado sistema de info entretenimiento de otros modelos de la gama. “Son como 250 kilómetros entre el hotel y el regreso, podrás ir escuchando música”, fue su último argumento, ante mi respetuosa pero firme respuesta: “Vine hasta a México a andar en moto, en la fiesta de la noche vamos por música y cervezas”. Me subió el pulgar con una sonrisa, aunque no pude detectar su sensación más íntima…

Efectivamente, la moto no tiene pantallas protectoras de viento, ni el Boom Box que suena de maravillas. Pero en su adn está la cadena Harley que ha venido hilvanándose desde 1903, con sus señas más irrenunciables de su sello clásico, reconocible, cultural.

Model Year 2019 GAP Photography

Hay vanguardia, obvio, con control de tracción, de velocidad crucero, manillares para operar todo muy intuitivamente y una pequeña pantalla digital en el velocímetro instalado en la corona del estanque que en poco espacio saber informar de un cuánto hay de tecnología en esta Road King Special. Pero, claro, todo camuflado en su forma ancestral e imperecedera: gran foco delantero acabado en negro, manillar ancho, medio alto, gran estanque y ahora, con su motor estrella, el 114, o dicho en un lenguaje más cerca nuestro, un bicilíndrico de 1.868 cc. Corta: 163 Nm a 3.000 rpm para mover esos 366 kilos.

Lo maravilloso es que entre 2.500 rpm y 4.500 está todo el poder. No es decente andar tonteando por encima de los 5.000. Road King quiere decir rey de la carretera y esta moto sabe argumentar en su favor para convencernos de ello. Claro, sin carenado ni pantallas que se encarguen del viento, viajar a más de 130 km/hora será un fastidio.

La moto es tan cómoda y sencilla una vez que se puso en movimiento que lo siguiente es disfrutar el viaje, con calma… No es una velocista, aunque su fondo dé para registros muy por encima de lo que describo, es una Harley Davidson, poderosa, con ese sonido apetardado que estas motos traen desde que todo comenzó en un taller de madera en Milwaukee en 1903, hace 117 años. El mismo que Lee Marvin y su personaje Chino imprimía en la

inolvidable y muy motera película “El Salvaje” en una máquina que pudiese ser como la abuela de este modelo 20, y que plantaba antagonismo a la Triumph del personaje principal encarnado por Marlon Brando.

Las alforjas de los costados aguantan algunas prendas y también otros objetos de tamaño reducido, pero la moto es la más elemental de su cofradía y por lo mismo sumamente querible y deseable para esos afectos leales y que priorizan andar en moto, así de simple, por encima de cualquier otra parafernalia.

Me tuve que acostumbrar a su frenada aprendida y que demanda ir mezclando proporciones adelante y atrás, con una ABS algo ansioso, pero todo muy eficaz cuando ya se lo conoce bien (eso toma unas horas, tranquilos). ¿Viajar sin parar? Ya pues, vamos, pero en su estanque los 22,7 litros deben considerar un consumo de unos 18 km/litro. Y que nadie se preocupe de la estatura, los 69 centímetros de distancia del asiento al piso, le abren la puerta a bajitos y grandotes.

Ficha Técnica

Motor: 1.868 cc. (2 cilindros refrigerado por aire).

Transmisión: Mecánica 6 marchas.

Par motor: 163 Nm a 3.000 rpm.

Chasis: acero.

Suspensión delantera: Horquilla telescópica hidráulica.

Suspensión Trasera: doble amortiguador.

Neumático delantero: 130/60 R19.

Neumático trasero: 180/50 R18.

Peso: 366 kilos.

Estanque: 22,7 litros.

Altura asiento: 695 mm.

Precio: US$30.400 dólares