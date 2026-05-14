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    El adiós definitivo de Tesla a los Model S y X

    La marca cierra una etapa histórica para enfocarse en nuevos proyectos como Optimus y los vehículos autónomos.

     

    Sin dudas, se trata del fin de una era. El adiós es de larga data e incluyó hasta versiones especiales de despedida. Ahora es definitivo: Tesla confirmó que salieron de fábrica los últimos Model S y X de la historia.

    Son los modelos que marcaron un antes y un después en la industria automotriz y ayudaron a transformar la percepción global sobre los vehículos eléctricos de alto desempeño.Fabricados en la planta de Fremont, California, ambos fueron durante años la cara más tecnológica y aspiracional de la firma de Elon Musk.

    El Model S, lanzado en 2012, revolucionó el mercado al demostrar que un automóvil eléctrico podía ofrecer gran autonomía, aceleraciones de nivel deportivo y un enfoque premium, en una época donde la movilidad eléctrica todavía era vista como una alternativa limitada y urbana.

    Tres años después apareció el Model X, un SUV que destacó por su diseño futurista y sus llamativas puertas traseras tipo “alas de halcón”, además de incorporar un enfoque familiar sin perder prestaciones ni tecnología.

    Con el paso del tiempo, los dos vehículos evolucionaron constantemente. Especialmente en sus versiones Plaid, el Model S logró cifras de aceleración comparables con superdeportivos, consolidando la imagen de Tesla como referente tecnológico del sector.

    Sin embargo, la estrategia de la compañía ha cambiado. En los últimos años, las ventas del S y el X perdieron protagonismo frente a los más accesibles Model 3 y Model Y, que hoy representan la mayor parte de la demanda global de Tesla.

    La marca también busca liberar capacidad industrial para proyectos de nueva generación impulsados por Musk, entre ellos el robot humanoide Optimus y futuros vehículos autónomos como el Cybercab.

    Como despedida, se lanzó la “Signature Edition” basada en las versiones Plaid, limitada a 250 unidades del Model S y 100 del Model X, que con la incorporación de elementos exclusivos se comercializaron a precios cercanos a los 160 mil dólares, apuntando a transformarse en piezas de colección.

    Más sobre:NoticiasTeslaModel SModel XVehículos eléctricosElectromovilidadElon Musk

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