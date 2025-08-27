SUSCRÍBETE
El auto eléctrico más vendido de Chile suma una versión Cross Country

Volvo presentó la nueva variante del EX30, enfocada en el usuario todoterreno.

Romina CannoniPor 
Romina Cannoni

Volvo presentó el EX30 Cross Country como una versión más robusta, potente y aventurera de las que en la actualidad ubican al SUV como el vehículo 100% eléctrico más vendido de Chile, por sobre los Model y Model 3 de Tesla.

Para hacer honor a su nombre, esta variante cuenta con una mayor altura al suelo, que sube de 177 a 196 mm, tracción total (AWD) y neumáticos todo terreno.

Equipado con el sistema Twin Motor Performance, alcanza una potencia de 315 kW (428 hp), permitiendo una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 3,7 segundos, con una velocidad máxima limitada de 180 km/h. Su autonomía, en tanto, es de hasta 427 km y carga rápida del 10 al 80%, en apenas 26 minutos.

Su exterior presenta placas protectoras, extensiones en los pasos de rueda, un acabado oscuro especial en el parachoques delantero y la tapa del maletero, y un diseño exclusivo en el capó, inspirado en la topografía de la cordillera Kebnekaise, en el Ártico sueco.

Por dentro, resalta la incorporación de parlantes integrados en una barra de sonido para liberar espacio en las puertas, un túnel central deslizante que actúa como portavasos o compartimento adicional, y una guantera ubicada al centro que permite un acceso más cómodo tanto para el conductor como para el acompañante.

Viene con siete airbags, el paquete completo de asistencias a la conducción, manejo semiautónomo, climatizador dual, techo panorámico, asientos eléctricos y climatizados, asistente de estacionamiento y cámaras en 360 grados.

En el maletero de apertura eléctrica, una guía visual ayuda a estimar de forma rápida cuánta carga puede transportar el vehículo. Se ofrecen dos opciones de diseño interior: Indigo, elaborada con un 50% de fibras recicladas de jeans, y Pine, confeccionada con telas suaves y lino natural.

Además, como todos los modelos recientes de la marca de origen sueco, posee Google built-in, que incluye navegación con Google Maps, comandos por voz y acceso a múltiples aplicaciones desde la pantalla central. Además, puede conectarse a la App Volvo EX30, que permite controlar funciones desde el teléfono.

“Volvo está en plena expansión de su portafolio electrificado en Chile, no solo con autos eléctricos, sino con experiencias de conducción que se adaptan a las distintas formas de vivir y moverse. Este modelo viene a demostrar que la electromovilidad también puede ser versátil, emocionante y profundamente funcional”, comentó Rodrigo Espinoza, gerente de Volvo Cars Chile.

El Volvo EX30 Cross Country ya está disponible para reservas en Chile y comenzará sus entregas durante el último trimestre de 2025, con valores desde $49.900.000 con bono de financiamiento.

