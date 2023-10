El autoregalo de cumpleaños de Ibrahimovic tiene un Cavallino Rampante

Es conocido el amor de Zlatan Ibrahimovic por los deportivos de la marca de Don Enzo. Como olvidar cuando reveló una anédocta con Pep Guardiola en su etapa en el FC Barcelona. Dijo entonces: “En el primer encuentro con Pep me dijo: ‘Recuerda, aquí los jugadores no llegan en Ferrari’. Y yo me presenté con mi puto Ferrari”.

Pues bien, a través de su Instagram, el ex jugador del AC Milan anunció la adquisición de un nuevo Cavallino Rampante, el cual se autoregaló por su cumpleaños. Así queda claro en la leyenda que acompaña la imagen y que reza: “Happy birthday to Zlatan”, se felicita públicamente el propio futbolista.

Si bien no se muestra el auto por fuera, la fotografía de un habitáculo con cuatro plazas y la forma de la consola central, dejan claro que se trata de un Purosangue. Ferrari Purosangue: llega a Chile el primer “SUV” del Cavallino y su precio bordea los $ 430 millones

Hablamos del “primer cuatro puertas y cuatro plazas de la historia” de Ferrari. Un SUV de 4,9 metros de largo y 473 litros de maletero. A nivel motriz lleva un V12 atmosférico de 6,5 litros y 725 Hp y 716 Nm, logrando entregar el 80% de su par máximo desde 2.100 rpm, con la línea roja a 8.250 rpm.

Las prestaciones del nuevo auto de Zlatan Ibrahimovic son impresionantes y hacen del Ferrari Purosangue el más rápido de su categoría: la velocidad máxima supera los 310 km/h y la aceleración de 0 a 100 km/h lleva solo 3.3 segundos.

De esta manera, Ibrahimovic se está convirtiendo en un verdadero coleccionista de Ferrari: después de recibir el Monza SP2 en su cumpleaños número 38 y comprar el SF90 Spider para su cumpleaños número 40, adquirió un SP3 Daytona y un 812 Competizione, prácticamente al mismo tiempo.

A estas valiosas joyas sobre ruedas se suman el Ferrari F430 Spider, comprado poco después de su llegada a Italia, y el Ferrari Enzo, adquirido durante la única temporada que pasó en Barcelona.