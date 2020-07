El dilema de los talleres de autos en cuarentena

Desde el inicio de la pandemia todo cambió para los pequeños y grandes comerciantes de nuestro país, que han debido adaptarse a los tiempos de crisis con distintas medidas.

Uno de los rubros que han visto afectada su actividad de manera más fuerte es el de los talleres mecánicos y repuestos, que al no ser considerados “esenciales” no contaban con los permisos oficiales para poder dar servicio a particulares.

Es que si durante inicios de mayo todavía se podía recurrir a los talleres móviles y otros servicios a domicilio, todo cambió cuando se decretó cuarentena total en la Región Metropolitana y comunas aledañas.

Para conocer bien el tema en relación a los talleres y autopartistas, Cristina Catalán, de AMC Performance, le escribió al Ministerio de Economía, ente que respondió mediante un correo del seremi de Economía, Raúl Morales, donde se indica que se apegan al instructivo del Gobierno que comenzó a regir en mayo. “De acuerdo con el IV.4.C. del instructivo vigente, la provisión de todo servicio de mantenimiento o reparación o insumos necesarios para operaciones de transportes” está autorizado a funcionar. Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que la autorización antes indicada es solo para el transporte de las actividades señaladas en el instructivo y que no existe permiso alguno para que los particulares lleven el auto al taller”.

Es que por estos días las únicas autorizadas a funcionar son las empresas que dan servicio a vehículos de primera necesidad, transporte de carga y flotas.

¿Cuál es el problema? Que muchos de los autos particulares son usados por personal de primera necesidad. Así, si un médico sufre una avería en su auto y no lo ve regularmente en un taller que sí está funcionando amparado por el instructivo, no puede ir a su taller de confianza.

Cristina Catalán, la profesional que le escribió al Ministerio, es una de las afectadas. Y es que su taller, ubicado en Santiago Centro, ha debido permanecer cerrado por meses.

“Partimos el cierre con el primer anuncio, a partir del 26 de marzo. En dos días tuvimos que organizar todo para cerrar. Desde finalizar trabajos en curso, dar explicaciones a clientes y preparar el taller. Después de cuatro semanas pudimos abrir unos días por nuestra ubicación, pero nos dimos cuenta de que no había comercio habilitado. No había repuestos, piezas ni insumos para vehículo automotriz, lo que nos limitó enormemente. Y ahora, al no prestar servicio a vehículos ‘esenciales’ de manera oficial, no tenemos opción de abrir”, asegura la emprendedora.

Lo que se viene

Pensando en los particulares que han transformado sus vehículos en su forma de transporte, debido a la seguridad y distancia física que prestan, la diputada Cristina Girardi (PPD) solicitó considerar la incorporación de los talleres de reparación de vehículos como servicios esenciales, para que puedan acceder a permisos especiales.

En la carta, enviada a la ministra de Transportes, Gloria Hutt, y a la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, la diputada consigna la necesidad de que estos negocios operen, debido a las altas exigencias a las que se han sometido vehículos como furgones escolares y otros reconvertidos para transportar alimentos, personal de salud y medicamentos. “Su excesivo uso, que ha sido vital en estos tiempos, ha provocado que presenten algunos desperfectos, requiriendo urgentemente ser llevados a un taller mecánico para mantener su utilidad, por lo que se hace imperiosa esta solicitud”, acotó Girardi.