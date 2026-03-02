El fenómeno en Argentina que Baic espera repetir en Chile

Baic fue protagonista en el mercado argentino en 2025, al pasar de cerca de 700 unidades patentadas el año anterior a comercializadas un poco más de 4.500 vehículos durante 2025, posicionándose como segunda marca importada más vendida (sin producción Mercosur) y primera entre las marcas de origen chinos.

En la marca china destacan la relevancia del hito, sobre todo al tratarse de un mercado históricamente dominado por la producción local y de origen Mercosur, beneficiados por acuerdos de complementación económica y esquemas impositivos que aplican un arancel del 35% a los vehículos extrazona.

En 2025, los autos importados que no pagan arancel alcanzaron alrededor del 55% de las ventas, correspondientes a unos 312 mil vehículos sobre un total de 612.178 patentamientos, y otros 55 mil vehículos fueron importaciones extrazona, modelos impulsados por una creciente demanda de nuevas marcas y tecnologías.

Hugo Belcastro, presidente de la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA) y líder del desarrollo de Baic en Argentina, indica que la clave estuvo en la conjunción de varios factores: un portafolio competitivo (con modelos como X55 Plus y BJ30), una política comercial flexible y la apertura de un cupo de 50 mil vehículos híbridos y eléctricos extrazona sin arancel para unidades hasta un determinado valor FOB.

Una de las versiones del BJ30 aprovechó este esquema, lo que permitió acelerar la penetración de BAIC en el segmento de vehículos electrificados.

Ese mismo modelo recientemente recibió el premio de la agrupación Periodistas de la Industria Automotriz (PIA) al Auto/SUV Importado del Año, siendo la primera vez en las 15 ediciones de estos respetados premios que un vehículo perteneciente a una marca de origen chino finaliza en primer lugar.

Belcastro agrega que el consumidor argentino empezó a buscar mayor tecnología, equipamiento y seguridad, mientras las marcas chinas ofrecían productos con relación precio-producto difícil de igualar y un nivel de flexibilidad inusual en la industria para adaptar configuración y precios al mercado local.

Baic concretó su retorno a Chile en enero pasado, con un portafolio de nueve modelos, orientados a todos los segmentos. Lo sucedido en Argentina es un ejemplo de lo que esperan lograr la marca en el país de la mano del Grupo Magna.

“La experiencia en Argentina demuestra que, aun en un entorno históricamente orientado a la producción local, existe un espacio abierto para las buenas propuestas en diseño, seguridad, tecnologías y, por supuesto, nuevas energías, como la que proponemos con Baic. Chile, con su desarrollo en infraestructura y su visión de largo plazo, es el paso natural para la marca en Sudamérica”, indicó Galia Sarria, gerente de marketing y producto de Grupo Magna Chile.