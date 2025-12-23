SUSCRÍBETE POR $1100
    El fin de una era: Jaguar arma su último vehículo a combustión y pone fin a una era histórica

    La marca británica completó el ensamblaje final de la versión final del F-Pace SVR, cerrando un ciclo casi centenario y acelerando su transición hacia un futuro totalmente eléctrico.

     

    Uno de los nombres más emblemáticos de la industria automovilística británica, ha producido oficialmente su último vehículo con motor de combustión interna. Se trata de Jaguar, que así marca el final de una era que definió generaciones de vehículos de lujo y rendimiento.

    El modelo despedida es un F-Pace SVR, un SUV de altas prestaciones que representa el punto culminante de la tecnología térmica de la marca antes de que toda su gama pase a ser completamente eléctrica.

    Salió de la planta de Solihull, el viernes pasado, pocos días después de que la firma celebrara sus 90 años. No se venderá, sino que pasará a la colección del Jaguar Heritage Trust.

    Este hito no solo es simbólico para Jaguar, sino que también refleja un momento decisivo en la industria global del automóvil, donde los fabricantes más tradicionales están acelerando su transición hacia la electrificación, aunque buscando formas de mantener vivo el auto a combustión, principalmente por temas de costos y mercado.

    Con la salida de la línea de producción de este F-Pace SVR, Jaguar cierra un capítulo de más de un siglo de historia mecánica para avanzar hacia una nueva identidad enfocada en la movilidad sostenible.

    El F-Pace SVR ha sido seleccionado para esta despedida no por casualidad; combina la herencia deportiva de Jaguar con un nivel de prestaciones que lo ubica en la cúspide de su oferta con motor térmico. Equipado con un potente motor sobrealimentado y ajustes de alto rendimiento, el vehículo ha sido aclamado por su capacidad de unir confort, lujo y dinamismo en un formato moderno de SUV.

    La decisión de culminar la producción de motores de combustión forma parte de la estrategia de electrificación de Jaguar, que apunta a ofrecer exclusivamente modelos totalmente eléctricos en los próximos años.

    La marca ha adelantado que esta transición incluirá la presentación de nuevos vehículos diseñados específicamente para plataformas eléctricas, orientados a competir en un mercado donde la demanda por cero emisiones avanza con rapidez.

    Las ventas del F-Pace en el mercado británico finalizaron en noviembre pasado, pero se mantienen en Estados Unidos, Australia, China, Europa, entre otros. De esta forma, el SUV de lujo se despide en alto, como uno de los modelos más exitosos de la marca, con cerca de 300 mil unidades comercializadas desde su lanzamiento en 2016.

