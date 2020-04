El fuego cruzado de Netflix y Seat por La Casa de Papel 4

La cuarta temporada de La Casa de Papel ya está disponible en Netflix, continuando con la historia de la banda de atracadores liderados por “El Profesor”, que ahora intentan robar el Banco de España. Pues bien, los muchos que ya la vieron, de seguro, se divirtieron con el diálogo entre Denver y Río acerca de Tokio y su comparación con un Maserati.

“Tokio es un puto Maserati y todo el mundo quiere un puto Maserati”. Fue lo que Denver le dijo a Río, definiendo a Tokio y para hacerle entender por qué fue tan mala idea que la dejara.

Idea que más tarde retomó Tokio con Denver. “Así que un Maserati... Si quieres te doy una vuelta”, le dice el personaje de Úrsula Corberó al de Jaime Lorente. Este último, si bien no toma la oferta, le responde “Yo cojo el Maserati, lo pongo de 200 y me pongo a hacer trompos hasta que se le quemen las gomas (...) así que no vaya a ser que tengas que llevar el coche al taller, a cambiarle la suspensión. Y espérate a ver cómo se queda el chasis”.

A raíz de esta comparación en la serie española, posteriormente, se generó otra en la cuenta de Netflix España, la cual escribió en su perfil: “Eres un Maserati. No te quedes con alguien que te trate como un 600”.

Pero claro, esto no se quedó ahí, pues ante el revuelo ocasionado —Maserati se convirtió en trending topic— fue la propia Seat la encargada de contestar al tweet publicado por Netflix España. En el mensaje se podía leer lo siguiente: “A menos que ‘tratarte como a un 600’ signifique cuidarte durante los próximos 50 años y vivir el resto de aventuras de tu vida juntos”.

Una respuesta que ha contentado a todos los amantes del pequeño utilitario y es que aún existen muchas unidades repartidas por diferentes lugares que conservan un estado de forma impresionante, como recién salidas de fábrica.