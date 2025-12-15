El homenaje de Porsche a Taiwán con el 911 Carrera T “Formosa”

Porsche presentó el 911 Carrera T “Formosa”, un ejemplar único desarrollado mediante el programa de personalización Sonderwunsch y concebido como un homenaje a la riqueza natural de Taiwán.

Inspirado en la diversidad geográfica de la isla, que combina cordilleras, acantilados, rutas panorámicas, formaciones rocosas y las aguas del Pacífico en un territorio compacto, el modelo busca representar visualmente esa interacción entre montañas, mar y vegetación que dio origen al concepto diseñado por los especialistas de la marca.

Según Porsche Taiwán, el proyecto “Formosa” demuestra el alcance del programa Sonderwunsch y su capacidad para transformar un 911 en un objeto de identidad cultural. Cada elemento, desde los colores exteriores hasta el diseño textil del interior, fue creado para construir un homenaje coherente a Taiwán dentro de uno de los autos más emblemáticos de la marca.

Un exterior inspirado en el mar y la piedra

El “Formosa” adopta el tono especial azul Ipanema metalizado, pensado para representar el océano que rodea la isla. Los acentos en gris Suzuka metalizado, en la inscripción Porsche trasera, los marcos de ventanas y los listones del capó, remiten a las formaciones rocosas del litoral. Las llantas RS Spyder de 20/21 pulgadas, también en gris Suzuka con bordes en gris Vanadium, refuerzan el conjunto, acompañadas por faros HD Matrix LED oscurecidos y luces traseras de diseño específico.

Un interior que interpreta las montañas

La cabina incorpora detalles de madera de paldao, una referencia directa a los bosques de altura del país. Los asientos combinan cuero negro y marrón Truffle, con costuras en verde Noche, un color presente también en el nuevo patrón de cuadros “Formosa”, estrenado en este modelo. Este diseño aparece tanto en las secciones centrales de los asientos como en el maletero delantero revestido completamente en cuero, donde además se borda el nombre del vehículo.

Con carácter deportivo

A pesar del nivel de detalle en su configuración, el 911 Carrera T “Formosa” mantiene su esencia de deportivo purista. Conserva la construcción ligera del modelo, la transmisión manual y un chasis pensado para conductores que buscan una experiencia directa, cualidades especialmente adecuadas para las carreteras cambiantes de la isla.