El ‘Little Brother’ es la próxima apuesta de SSC North America para hacerse una marca más asequible

Este lunes SSC North America golpeó fuerte la mesa en el segmento más alto de los hiperdeportivos, al adjudicarse el nuevo récord de velocidad para un auto de producción. El SSC Tuatara se empinó nada menos que a los 532 km/h en una carretera de Nevada, un registro que lo dejó muy por delante del Bugatti Chiron Sport, que, si bien no es un auto de calle propiamente tal, de todos modos un año atrás había conseguido trepar a los 490 km/h. Aprovechando el júbilo y también la atención captada con la increíble hazaña, la firma estadounidense anunció que prepara un hermano más chico del Tuatara, que se ofrecerá por casi medio millón de dólares, muy por debajo de los US$ 1,9 ($ 1.500 millones) que cuesta la bestia más veloz del planeta.

Jerod Shelby junto con el piloto Oliver Webb que consiguió el record. Shelby no tiene parentesco con el diseñador Carroll Shelby.

Quien dio la noticia fue el propio Jerod Shelby, el fundador de SSC North America (siglas de Shelby Super Cars), que adelantó a Motor Authority que el proyecto bautizado Little Brother se centra en un deportivo con motor V8 naturalmente aspirado, que desarrollará entre 700 y 800 caballos y cuyo valor irá entre los US$ 400 y 500 mil. El ejecutivo detalló que el proyecto viene avanzando hace años, pero que el diseño no tendrá todavía espacio en la compañía hasta que el Tuatara alcance grados de producción totales. El Covid-19 hizo, por ejemplo, que la marca no pudiera dar vida a los 25 ejemplares por año que tenía contemplados, de un total de 100 que se ensamblarán.

El CEO no dijo si este deportivo Little Brother alcanzará un mayor número de reproducciones o si como su distinguido y famoso hermano, se quedará en la centena. El hermano más chico y calmado de corazón aspirado vendría a tener como rivales a autos como el McLaren 765LT o el Ferrari F8 Tributo. SSC North America ya está en otra división, ¿no crees?