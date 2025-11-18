BLACK SALE $990
    El nuevo Skoda Enyaq llega para potenciar la gama eléctrica

    Uno de los vehículos eléctricos más exitosos de Europa, se suma al portafolio de la marca checa en el país, junto a Elroq. Tiene una autonomía de hasta 581 km de autonomía.

    Romina CannoniPor 
    Romina Cannoni
    Škoda Auto

    Skoda celebra sus 130 años en un momento inmejorable, en especial porque se ha consolidado como el tercer fabricante más vendido de Europa, con más de 765 mil unidades en el último año. En este impulso, la electrificación ha sido clave, ya que sus modelos eléctricos ya representan el 24% de sus entregas.

    Los modelos Elroq y Enyaq han jugado un rol importante en eso también, posicionados entre los vehículos cero emisiones más vendidos de ese continente.

    Škoda Auto

    En Chile ya conocemos al primero, presente en el mercado nacional desde mitad de año. Ahora es el turno del segundo, el SUV eléctrico de mayores dimensiones de la firma, algo así como su hermano mayor.

    Škoda Auto

    Diseño: Estética Modern Solid y aerodinámica optimizada

    El nuevo Skoda Enyaq adopta el lenguaje de diseño Modern Solid, estrenado por el Elroq, incorporando detalles como el “Tech-Deck”, un inserto frontal negro que oculta los sensores del vehículo. Se suman faros Matrix LED con control dinámico de alcance, función Cornering Light y ópticas adaptadas a todo tipo de clima.

    Sus entradas de aire delanteras ahora tienen líneas verticales más limpias, lo que, junto al rediseño del frontal, mejora el flujo aerodinámico. Posee llantas Regulus de 19”, retrovisores eléctricos con memoria y techo panorámico. Sus dimensiones: 4.658 mm de largo, 2.766 mm entre ejes y 585 litros de maletero.

    Škoda Auto

    El motor y la autonomía del Enyaq

    Incorpora un motor sincrónico trasero de 282 Hp y 545 Nm, con tracción trasera. Su batería de 82 kWh le permite alcanzar 581 km de autonomía. Admite carga rápida de 150 kW, logrando el 0–100% en 35 minutos, o 7,5 horas en un cargador de 11 kW. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos y su velocidad máxima es de 180 km/h.

    Škoda Auto

    Conectividad y confort premium

    El interior destaca por su amplitud y por el enfoque Simply Clever de la marca. Posee un volante calefaccionado con recuperación mediante levas, Virtual Cockpit de 5,3”, pantalla de 13” con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos y asistente por voz “Laura”. Ofrece asientos eléctricos calefactados con memoria y masaje, cargador inalámbrico doble, climatizador de tres zonas, iluminación ambiental LED y techo panorámico.

    Las soluciones Simply Clever incluyen paraguas en las puertas, rascador de hielo, espacios modulares de carga y Jumbo Box adaptable.

    Škoda Auto

    La seguridad del Skoda Enyaq

    El modelo llega equipado con nueve airbags y un paquete completo de asistentes: Front Assist con frenado de emergencia, detector de fatiga, Lane Keeping System Plus, Lane Assist con sensor de punto ciego y Traffic Jam Assist, que gestiona dirección, frenado y aceleración en tráfico denso.

    Škoda Auto

    ¿Cuál es el precio del Skoda Enyaq 2026 en Chile?

    El Skoda Enyaq llega a Chile con su versión 85 Design, que se ofrece en nueve colores desde $52.600.000, ​​que incluye la instalación de punto de carga.

