El Olinia Uno, el primer auto eléctrico mexicano y que cuenta con apoyo estatal
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la presentación del vehículo desarrollado íntegramente en ese país, cuyo objetivo es democratizar la movilidad sostenible con un precio accesible y enfoque urbano.
En medio del ambiente festivo que crece a pocos días del inicio del Mundial 2026, que organiza junto a Estados Unidos y Canadá, México dio a conocer uno de sus proyectos tecnológicos más ambiciosos: el Olinia Uno, un vehículo eléctrico concebido y desarrollado localmente para ofrecer una alternativa de movilidad eficiente, accesible y sustentable.
La presentación oficial estuvo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien incluso condujo el prototipo durante el evento. La mandataria destacó la iniciativa como un ejemplo de innovación nacional y una muestra de que el país puede participar activamente en la transformación tecnológica de la industria automotriz.
Diseñado para responder a las necesidades de movilidad de ciudades y comunidades, el Olinia Uno apuesta por un formato compacto y funcional. Su configuración permite transportar hasta seis pasajeros y cuenta con acceso para personas en silla de ruedas gracias a un piso bajo y amplias puertas de ingreso.
Entre sus características más destacadas figura un motor eléctrico de 13,5 kW, capaz de entregar torque instantáneo para enfrentar pendientes y condiciones urbanas exigentes. La batería de 14,7 kWh ofrece una autonomía entre 100 y 125 kilómetros y puede recargarse mediante un enchufe doméstico convencional, eliminando la necesidad de infraestructura especializada.
El modelo también incorpora vidrios eléctricos, ventanas abatibles, barras de techo para carga adicional y una rueda de repuesto montada en la parte posterior. Además, sus componentes eléctricos cuentan con protección IP67, lo que mejora su resistencia frente a lluvia e inundaciones.
Pensado principalmente para desplazamientos urbanos, el Olinia Uno tiene una velocidad máxima de 50 km/h, priorizando la seguridad y la eficiencia energética. Según sus desarrolladores, el costo operativo alcanza apenas 49 centavos de peso mexicano por kilómetro, una cifra considerablemente inferior a la de un vehículo de combustión tradicional.
El proyecto, que incluye el desarrollo de otros modelos, ha sido impulsado por universidades, centros de investigación y organismos públicos mexicanos, con apoyo de entidades como el Instituto Politécnico Nacional, la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad.
Con un precio estimado de unos US$8.600 ($7,9 millones), el Olinia Uno busca convertirse en una de las propuestas eléctricas más accesibles del mercado regional cuando inicie su comercialización en 2027.
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.