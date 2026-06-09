El Olinia Uno, el primer auto eléctrico mexicano y que cuenta con apoyo estatal

En medio del ambiente festivo que crece a pocos días del inicio del Mundial 2026, que organiza junto a Estados Unidos y Canadá, México dio a conocer uno de sus proyectos tecnológicos más ambiciosos: el Olinia Uno, un vehículo eléctrico concebido y desarrollado localmente para ofrecer una alternativa de movilidad eficiente, accesible y sustentable.

La presentación oficial estuvo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien incluso condujo el prototipo durante el evento. La mandataria destacó la iniciativa como un ejemplo de innovación nacional y una muestra de que el país puede participar activamente en la transformación tecnológica de la industria automotriz.

Diseñado para responder a las necesidades de movilidad de ciudades y comunidades, el Olinia Uno apuesta por un formato compacto y funcional. Su configuración permite transportar hasta seis pasajeros y cuenta con acceso para personas en silla de ruedas gracias a un piso bajo y amplias puertas de ingreso.

Entre sus características más destacadas figura un motor eléctrico de 13,5 kW, capaz de entregar torque instantáneo para enfrentar pendientes y condiciones urbanas exigentes. La batería de 14,7 kWh ofrece una autonomía entre 100 y 125 kilómetros y puede recargarse mediante un enchufe doméstico convencional, eliminando la necesidad de infraestructura especializada.

El modelo también incorpora vidrios eléctricos, ventanas abatibles, barras de techo para carga adicional y una rueda de repuesto montada en la parte posterior. Además, sus componentes eléctricos cuentan con protección IP67, lo que mejora su resistencia frente a lluvia e inundaciones.

Pensado principalmente para desplazamientos urbanos, el Olinia Uno tiene una velocidad máxima de 50 km/h, priorizando la seguridad y la eficiencia energética. Según sus desarrolladores, el costo operativo alcanza apenas 49 centavos de peso mexicano por kilómetro, una cifra considerablemente inferior a la de un vehículo de combustión tradicional.

El proyecto, que incluye el desarrollo de otros modelos, ha sido impulsado por universidades, centros de investigación y organismos públicos mexicanos, con apoyo de entidades como el Instituto Politécnico Nacional, la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad.

Con un precio estimado de unos US$8.600 ($7,9 millones), el Olinia Uno busca convertirse en una de las propuestas eléctricas más accesibles del mercado regional cuando inicie su comercialización en 2027.