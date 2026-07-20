¿Qué hacer si mi auto se inunda? ¿Quién corre con los daños causados por el frente de mal tiempo?

Via del Mar 17 de Julio 2026 Avenida Espaa a la altura del Puente Capuchinos, se encuentra colapsada por el agua de las lluvias, en el marco del frente de mal tiempo que afecta al pas Manuel Lema/Aton Chile

El gran sistema frontal que mantiene bajo alerta a 10 regiones del país, ha causado estragos de distinta índole y consideración. Entre ellos, anegamientos, voladuras de techos, caídas de árboles, irrupción de rutas y cortes de luz. Y si bien el actual frente está comenzando a debilitarse; la pausa será breve, pues el martes ingresará un segundo sistema de mal tiempo, elevando significativamente el riesgo de inundaciones y remociones en masa.

De ahí que el llamado a extremar las precauciones, nunca esté demás. En lo que ha conducción respecta, sabemos que las probabilidades de choque en días de lluvia aumenta, pues cuando el pavimento está mojado, la mezcla entre el agua, el polvo y el aceite que se encuentra en la calle, tiende a tornar el suelo más resbaladizo de lo normal, por lo que una actitud aún más defensiva al volante, reducir la velocidad habitual y aumentar la distancia entre vehículos, son clave para evitar accidentes de tránsito.

Ahora bien, con lluvias torrenciales como las que estamos viviendo, nuestros autos no solo están expuestos a daños por accidentes, sino también por inundaciones. Y es que aunque están preparados para mantener a sus ocupantes aislados de la lluvia, la mayoría de sus componentes mecánicos están expuestos a ella, por lo que superando cierto nivel de agua pueden tener problemas.

Santiago, 13 de junio 2024 Paso nivel inundado en la Ruta 68 con Teniente Cruz comuna de Pudahuel. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

¿Qué podemos hacer en esos casos? Si nos vemos atrapados en una inundación y el agua comienza a ingresar al habitáculo, debemos apagar el motor de inmediato para evitar así que le entre agua a través de las tomas de aire. Por supuesto, en ese caso, no solo es necesario apagar el auto, sino también salir de él y ponerse a salvo.

Ahora bien, si el auto está estacionado y el nivel del agua subió por encima de la mitad de la altura de las llantas, por ejemplo; por ningún motivo, hay que poner en marcha el motor, ni siquiera la llave de contacto. Esto afectaría el sistema electrónico y podría provocar un cortocircuito, causando daños adicionales.

Si no hay posibilidad de contar con la grúa en lo inmediato, recomendamos comenzar a sacar el agua con precaución del interior del auto lo más pronto posible. Con eso se evitará que aparezca el óxido y que se estropeen otros componentes.

Una vez pasada la emergencia, y a que que baje el nivel del agua, es vital llamar al seguro antes de encender el auto. Ellos evaluarán si hay fallas y daños, debiendo hacerse responsables si es que corresponde.

¿El seguro cubre?

La cobertura de un seguro automotrices ante un temporal depende exclusivamente de la póliza contratada. Así, y por lo general, aquellos con cobertura amplia (o “Todo Riesgo”) protegen contra daños materiales por desastres naturales, entre los que se incluye granizo, erupciones volcánicas, salida de mar no sísmica, inundaciones y avalanchas o deslizamientos de tierras.

En caso de “Desastre de la naturaleza”, hay tres parámetros que toman en cuenta las aseguradoras. En primer lugar, el factor de imprevisto. Es decir, que el fenómeno natural se dio de manera inesperada, sin tiempo de reaccionar. Luego, el inevitable, que el vehículo no pudo ser protegido de ninguna forma del fenómeno natural. Y en tercer lugar, la consecuencia directa/indirecta, que el vehículo sufrió daños como consecuencia directa (granizo quebró los vidrios) o indirecta (aluvión provocó derrumbe que sepultó el auto) del fenómeno.

Todo lo anterior es en caso de los fenómenos naturales, ahora bien, ¿qué pasa si me cae una rama encima del auto? Bueno, en este caso los seguros aplican, en general, como un siniestro común y silvestre, y no necesariamente tiene relación con los fenómenos naturales.