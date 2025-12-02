VOTA INFORMADO por $1100
    El primer Aston Martin de Adrian Newey ya tiene fecha de estreno

    El 9 de febrero de 2026 se presentará el AMR26, diseñado por el ahora también jefe del equipo. Podría ser la última opción de Fernando Alonso para pelear por el título de la F1.

     

    Un misterio menos por develar. Aston Martin confirmó la fecha para mostrar al mundo el AMR26, el bólido diseñado por Adrian Newey antes de que fuera confirmado como jefe de equipo y con el que espera repetir los éxitos de su gran pasado con Red Bull, McLaren y Williams.

    La presentación será el lunes 9 de febrero de 2026, un día que muchos fanáticos de la Fórmula Uno ya han subrayado en el calendario, porque podría definir el rumbo de la escudería de Silverstone y de Fernando Alonso, quien la próxima temporada cumple 45 años.

    El 2025 está a punto de terminar, este domingo en Abu Dhabi, pero el receso será cortísimo. En enero arrancará una pretemporada más intensa de lo habitual, con todos los equipos corriendo para adaptar sus proyectos a la profunda reforma técnica que llegará en 2026.

    Para Aston Martin el desafío es aún mayor: debutarán los motores y cajas de cambios Honda, habrá ajustes en varias áreas internas, como el hecho que Newey asumirá como jefe técnico y líder de la escudería.

    Antes de los seis días de pretemporada oficiales en Bahrain, a mediados de febrero, el Circuit de Barcelona-Catalunya recibirá cinco jornadas de pruebas privadas a puerta cerrada. Ahí comenzarán a verse los nuevos conceptos aerodinámicos y mecánicos que trae esta nueva era.

    El AMR26 será el cuarto auto de Alonso con la escudería verde y, probablemente, su última gran chance de volver a luchar por un Mundial. A sus 44 años, el asturiano deposita buena parte de sus expectativas en el proyecto encabezado por Newey, cuya llegada implicó una inversión enorme de Lawrence Stroll. Lo que en un principio iba a ser un rol centrado solo en el diseño terminó transformándose en todo en uno, que resultó sorpresivo para muchos.

    Más sobre:NoticiasFórmula UnoAston MartinAdrian NeweyFernando AlonsoAMR26

