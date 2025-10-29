El radical cambio de look del auto más vendido del mundo

Durante casi seis décadas, el Toyota Corolla ha sido sinónimo de confiabilidad y éxito de ventas. Para mantener esa premisa, ahora prepara para una transformación profunda. Radical, incluso.

La marca japonesa presentó en el Salón de Tokio el nuevo prototipo que anticipa la 13.ª generación del modelo, con un propósito claro: mantener vigente un ícono global que suma comercializaciones por más de 50 millones de unidades en un escenario donde la electrificación, el diseño y la eficiencia dictan las reglas.

El primer golpe de vista ya marca una diferencia. El nuevo Corolla abandona las proporciones tradicionales y apuesta por una silueta fluida y moderna, con líneas más atléticas y una postura más baja.

El frontal luce una franja de luz LED que reemplaza la clásica parrilla, flanqueada por faros verticales y una firma lumínica que acentúa el ancho del vehículo. La zaga, con un pequeño deflector tipo “ducktail” y superficies limpias, transmite una sensación de sofisticación futurista.

En el interior, Toyota propone una cabina más tecnológica y envolvente. Se reduce la cantidad de botones físicos, aparece una doble pantalla digital de alta resolución y la consola central adopta un diseño flotante que mejora la amplitud visual. El enfoque es minimalista, orientado al confort y la conectividad, con materiales más sostenibles y una atmósfera moderna que busca conectar emocionalmente con el conductor.

De acuerdo a medios especializados, este conceptual está construido sobre una nueva plataforma modular, capaz de alojar diferentes sistemas de propulsión: desde motores eléctricos puros hasta híbridos enchufables, híbridos convencionales e incluso versiones de combustión adaptadas a combustibles sintéticos.

S.Yamauchi

La firma japonesa también adelanta que el modelo definitivo tomará gran parte del diseño mostrado en este prototipo, y su producción podría comenzar hacia 2026 o principios de 2027.

“Vamos a reinventar el coche más vendido de todos los tiempos”, aseguró Lance Scott, diseñador de Toyota, durante la presentación. A lo largo de sus casi seis décadas de vida, si hay algo que ha caracterizado al Corolla es su capacidad de adaptarse y seguir rindiendo.