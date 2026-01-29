El nuevo Brabus Rocket: la reimaginación más radical del Mercedes-AMG G 63

El nombre Rocket vuelve al catálogo de Brabus con una reinterpretación que toma como base el Mercedes-AMG G 63 de la serie W 465. Se trata del 900 Rocket Edition, una versión limitada a solo 30 unidades a nivel mundial, desarrollada bajo una lógica centrada en el rendimiento, la ingeniería y el carácter visual.

Desde el exterior, el flamante modelo de la empresa especializada en el tuning de modelos de la firma de la estrella, se reconoce por un paquete completo en fibra de carbono, creado especialmente para esta versión. La carrocería puede lucir el tono “Stealth Gray” o la variante “Signature Black”, acompañada de detalles que refuerzan su identidad, como el spoiler trasero de carbono y la parrilla frontal con marco iluminado, que integra el emblema Brabus visible incluso de noche.

El corazón del Rocket Edition es el motor Brabus Rocket 900 V8 Biturbo, ajustado para entregar potencia de manera constante y controlada. El resultado es una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos, con una velocidad máxima limitada electrónicamente a 240 km/h.

El sistema de escape deportivo en acero inoxidable, con salidas laterales frente a las ruedas traseras, permite elegir entre un modo más contenido o uno que deja escuchar con mayor claridad el carácter del V8.

El modelo se apoya en llantas Monoblock II EVO de 24 pulgadas, con un diseño de tres rayos reinterpretado. Incorporan elementos aerodinámicos en fibra de carbono que aportan estabilidad y respuesta en conducción a alta velocidad.

Un interior hecho a mano

El habitáculo fue desarrollado bajo el programa Brabus Masterpiece, con terminaciones artesanales y materiales a la vista. El patrón de costuras “Shell” cubre asientos, puertas y superficies del área de carga. Fibra de carbono estructural define tablero, consola central y paneles de puertas, junto a pedales y apoyapié del mismo material.

Un sistema de iluminación LED indica en tiempo real el régimen del motor y el punto óptimo de cambio, mientras que las puertas y el portalón integran umbrales iluminados, sincronizados con la luz ambiental del vehículo.