SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    El nuevo Brabus Rocket: la reimaginación más radical del Mercedes-AMG G 63

    Edición limitada a 30 unidades, motor V8 biturbo de 900 Hp y un diseño desarrollado pieza por pieza marcan el retorno de uno de los nombres más reconocidos de la firma alemana.

     

    El nombre Rocket vuelve al catálogo de Brabus con una reinterpretación que toma como base el Mercedes-AMG G 63 de la serie W 465. Se trata del 900 Rocket Edition, una versión limitada a solo 30 unidades a nivel mundial, desarrollada bajo una lógica centrada en el rendimiento, la ingeniería y el carácter visual.

    Desde el exterior, el flamante modelo de la empresa especializada en el tuning de modelos de la firma de la estrella, se reconoce por un paquete completo en fibra de carbono, creado especialmente para esta versión. La carrocería puede lucir el tono “Stealth Gray” o la variante “Signature Black”, acompañada de detalles que refuerzan su identidad, como el spoiler trasero de carbono y la parrilla frontal con marco iluminado, que integra el emblema Brabus visible incluso de noche.

    El corazón del Rocket Edition es el motor Brabus Rocket 900 V8 Biturbo, ajustado para entregar potencia de manera constante y controlada. El resultado es una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos, con una velocidad máxima limitada electrónicamente a 240 km/h.

    El sistema de escape deportivo en acero inoxidable, con salidas laterales frente a las ruedas traseras, permite elegir entre un modo más contenido o uno que deja escuchar con mayor claridad el carácter del V8.

    El modelo se apoya en llantas Monoblock II EVO de 24 pulgadas, con un diseño de tres rayos reinterpretado. Incorporan elementos aerodinámicos en fibra de carbono que aportan estabilidad y respuesta en conducción a alta velocidad.

    Un interior hecho a mano

    El habitáculo fue desarrollado bajo el programa Brabus Masterpiece, con terminaciones artesanales y materiales a la vista. El patrón de costuras “Shell” cubre asientos, puertas y superficies del área de carga. Fibra de carbono estructural define tablero, consola central y paneles de puertas, junto a pedales y apoyapié del mismo material.

    Un sistema de iluminación LED indica en tiempo real el régimen del motor y el punto óptimo de cambio, mientras que las puertas y el portalón integran umbrales iluminados, sincronizados con la luz ambiental del vehículo.

    Más sobre:NoticiasBRABUSMercedes-AMG G 63Rocket Editionautos de alto rendimiento

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    My Chemical Romance en Chile: una eléctrica ceremonia en llamas, sangre y rock emocional

    Desempleo baja a 8% y creación de empleo se acelera en trimestre octubre-diciembre

    La explicación del ministro Gajardo para no aplicar el modelo carcelario de Bukele en Chile

    Videos muestran altercado entre enfermero y oficiales federales 11 días antes de su muerte a tiros en Minneapolis

    Producción de cobre del brazo minero del grupo Luksic cae en 2025 y no alcanza sus previsiones

    Dinamarca confirma primeros contactos bilaterales con Estados Unidos sobre Groenlandia

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 29 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 29 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Olympique de Marsella por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Olympique de Marsella por la Champions League

    La explicación del ministro Gajardo para no aplicar el modelo carcelario de Bukele en Chile
    Chile

    La explicación del ministro Gajardo para no aplicar el modelo carcelario de Bukele en Chile

    Temblor hoy, jueves 29 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Queman dos buses en Pudahuel en aniversario de muerte de barrista de Colo Colo atropellado por Carabineros

    Desempleo baja a 8% y creación de empleo se acelera en trimestre octubre-diciembre
    Negocios

    Desempleo baja a 8% y creación de empleo se acelera en trimestre octubre-diciembre

    Producción de cobre del brazo minero del grupo Luksic cae en 2025 y no alcanza sus previsiones

    Los nudos que enredaron el avance del proyecto de sala cuna

    Qué se sabe del accidente de avión que dejó 15 muertos tras estrellarse en Colombia
    Tendencias

    Qué se sabe del accidente de avión que dejó 15 muertos tras estrellarse en Colombia

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    El tejido del corazón podría regenerarse tras un infarto, según un nuevo estudio

    Vélez Sarsfield explica el portazo que dio a Colo Colo por Diego Valdés: “La oferta por el jugador fue algo irrisorio”
    El Deportivo

    Vélez Sarsfield explica el portazo que dio a Colo Colo por Diego Valdés: “La oferta por el jugador fue algo irrisorio”

    Golpe para Gustavo Álvarez: selección de Perú se inclina por Mano Menezes como su nuevo técnico

    El repentino giro de Colo Colo en torno al futuro de Cristián Zavala y una oferta de Coquimbo

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    My Chemical Romance en Chile: una eléctrica ceremonia en llamas, sangre y rock emocional
    Cultura y entretención

    My Chemical Romance en Chile: una eléctrica ceremonia en llamas, sangre y rock emocional

    La evolución de Lorde en cinco canciones esenciales

    The Hives en Chile: “Tenemos que robarle algunos fanáticos a My Chemical Romance”

    Videos muestran altercado entre enfermero y oficiales federales 11 días antes de su muerte a tiros en Minneapolis
    Mundo

    Videos muestran altercado entre enfermero y oficiales federales 11 días antes de su muerte a tiros en Minneapolis

    Dinamarca confirma primeros contactos bilaterales con Estados Unidos sobre Groenlandia

    Accidente aéreo en Colombia deja 15 fallecidos: entre ellos un congresista

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó