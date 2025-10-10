El robot de Omoda que apunta a revolucionar los concesionarios
AiMOGA Mornine fue diseñado para asistir clientes, interactuar en múltiples idiomas y abrir puertas de autos por sí mismo.
Omoda | Jaecoo han dado un paso arriesgado hacia el futuro del comercio automotriz con la introducción de AiMOGA Mornine, un robot humanoide que ya está siendo producida y desplegada en concesionarios de la marca por el mundo.
Este asistente inteligente no es un mero prototipo, sino una solución enfocada a transformar cómo los clientes interactúan con la marca en los espacios de venta.
AiMOGA puede reconocer personas, conversar en tiempo real y ajustar sus respuestas según las consultas de los clientes. Gracias a su arquitectura de percepción multimodal y modelos de lenguaje avanzados, es capaz de comprender lenguaje hablado, gestos e intenciones, lo que le permite ofrecer una atención fluida y “humana”.
Una de las funciones más llamativas es su capacidad para abrir puertas de automóviles de forma autónoma, algo que hasta ahora no se había visto en robots comerciales.
Omoda | Jaecoo anunció la fabricación y comercialización de 220 unidades del robot humanoide, lo que muestra que su despliegue en concesionarios es más que una mera prueba.
Este proyecto se plantea liberar a los equipos humanos de tareas repetitivas, mejorar tiempos de atención, ofrecer una experiencia de cliente diferenciadora y elevar el estándar de interacción marca-usuario. Por supuesto, también genera debates sobre el rol que los humanos seguirán teniendo en la cadena comercial.
Con AiMOGA, Omoda | Jaecoo muestra que su apuesta por la innovación va más allá de los automóviles. Busca redefinir lo que significa “servicio” al llevar inteligencia artificial activa al punto de venta.
