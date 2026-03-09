SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    El silencio del Audi A8: la despedida del sedán que marcó una época

    Luego de más de tres décadas en el mercado, la marca alemana deja de aceptar pedidos de su histórico sedán de lujo. Aún no se ha confirmado un reemplazo.

     
    Audi-A8-de-Amancio-Ortega

    Durante años, el Audi A8 fue la carta de presentación tecnológica de la marca. Un sedán pensado para competir en el segmento más alto del mercado, donde nombres como el Mercedes‑Benz Clase S y el BMW Serie 7 llevaban el ritmo. Hoy, ese capítulo entra en pausa: los alemanes confirmaron que la producción del modelo llega a su fin y, por ahora, no hay sucesor anunciado.

    La decisión ya comenzó a hacerse visible en Alemania, donde se dejó de aceptar pedidos del A8 el pasado 18 de febrero, y se espera que la medida se replique gradualmente en otros mercados durante los próximos meses.

    El A8 apareció en 1994 como el sedán más avanzado de la firma de Ingolstadt. Era el relevo del V8, el que había abierto el camino para que la marca compitiera en el terreno de las berlinas ejecutivas.

    Audi A8 4.0 TFSI quattro cylinder on demand

    Desde entonces se sucedieron cuatro generaciones. Durante los primeros años, logró cifras relevantes dentro de un segmento dominado por marcas históricas. La primera generación superó las 150 mil unidades vendidas, mientras que la segunda y la tercera mantuvieron un ritmo similar durante la década siguiente.

    La situación cambió con la última generación, presentada en 2017. Sus ventas globales no alcanzaron las 50 mil unidades, muy por debajo de los registros de sus antecesores.

    Un futuro aún incierto

    En paralelo al fin de la producción, la compañía evitó entregar detalles sobre lo que vendrá después. Un representante de la marca señaló que “solo comunicará más detalles sobre un posible sucesor más adelante”, dejando abierta la posibilidad de que el modelo regrese en otro formato.

    Detail AUDI AG

    En algún momento se especuló que el reemplazo podría inspirarse en el prototipo Audi Grandsphere Concept, un gran sedán eléctrico presentado en 2021. Sin embargo, esos planes habrían quedado en pausa mientras el grupo revisa su estrategia de electrificación.

    El cierre del ciclo del A8 ocurre en medio de transformaciones profundas en el mercado de los sedanes de lujo. Mientras algunos fabricantes avanzan hacia modelos eléctricos o híbridos, otros enfrentan caídas en la demanda de este tipo de carrocería.

    Más sobre:NoticiasAudiAudi A8autos de lujosedanes ejecutivos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dorothy Pérez cuestiona en comisión proyecto que crea el Sistema Nacional de Gestión de Datos en el Senado

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy

    “No querría que nadie interprete a Frodo mientras esté vivo”: Elijah Wood y su regreso al mundo de El Señor de los Anillos

    Poduje responde mensaje de Montes sobre plan urbano del gobierno de Kast: “Las mentiras del ministro han sido reiteradas”

    Bolivia y Chile formalizan exención de visas para pasaportes diplomáticos y oficiales

    Las reacciones que provocó en Chile la opinión de Timothée Chalamet: “A nadie le importan el ballet y la ópera”

    Lo más leído

    1.
    Royal Enfield revive su historia con las nuevas Classic 650 y Goan Classic 350

    Royal Enfield revive su historia con las nuevas Classic 650 y Goan Classic 350

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Dorothy Pérez cuestiona en comisión proyecto que crea el Sistema Nacional de Gestión de Datos en el Senado
    Chile

    Dorothy Pérez cuestiona en comisión proyecto que crea el Sistema Nacional de Gestión de Datos en el Senado

    Poduje responde mensaje de Montes sobre plan urbano del gobierno de Kast: “Las mentiras del ministro han sido reiteradas”

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Rodrigo Vergara ve “titánica” la meta de crecer 4%, advierte ajuste fiscal “más duro” y rechaza eliminar contribuciones
    Negocios

    Rodrigo Vergara ve “titánica” la meta de crecer 4%, advierte ajuste fiscal “más duro” y rechaza eliminar contribuciones

    El desafío demográfico en Chile

    Estabilidad antes que riesgo: dónde y cómo invierten las mujeres en Chile

    Las reacciones que provocó en Chile la opinión de Timothée Chalamet: “A nadie le importan el ballet y la ópera”
    Tendencias

    Las reacciones que provocó en Chile la opinión de Timothée Chalamet: “A nadie le importan el ballet y la ópera”

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Bolivia presenta su nómina para el repechaje del Mundial sin Marcelo Moreno Martins
    El Deportivo

    Bolivia presenta su nómina para el repechaje del Mundial sin Marcelo Moreno Martins

    Histórico de la UC arremete contra Clemente Montes tras pelea con Palavecino: “No es una acción de un jugador profesional”

    Nicolás Bisquertt hace historia al obtener el primer diploma paralímpico de Invierno para Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Tecnología

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy
    Cultura y entretención

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy

    “No querría que nadie interprete a Frodo mientras esté vivo”: Elijah Wood y su regreso al mundo de El Señor de los Anillos

    Muere Tommy DeCarlo, el cantante del grupo Boston en los últimos 20 años

    Cómo se configura el escenario presidencial en Colombia tras las legislativas y las primarias
    Mundo

    Cómo se configura el escenario presidencial en Colombia tras las legislativas y las primarias

    Cómo la expansión del conflicto en Medio Oriente pone en riesgo las inversiones chinas en la región

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo
    Paula

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso