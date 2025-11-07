El SUV chino híbrido enchufable que acaba de batir el récord Guinness de autonomía
La marca de lujo china Hongqi estableció una nueva marca mundial con el modelo HS6, que recorrió más de 2.300 kilómetros sin recargar.
La firma Hongqi, filial del conglomerado FAW Group, es una marca con una larga tradición en China, que se extiende hasta 1958, cuando fue creada por el gobierno de ese país. Hoy suma reconocimiento global gracias al récord Guinness de autonomía para un híbrido enchufable que acaba de conseguir.
Su SUV HS6 PHEV recorrió 2.327,343 kilómetros sin reabastecimiento, estableciendo un nuevo registro para un vehículo de este tipo. El trayecto partió de Shangri-La y atravesó las provincias de Yunnan y Guangxi para llegar a Guangzhou en cuatro días, demostrando resistencia y eficiencia.
El HS6 está equipado con baterías LFP de 23,9 kWh y 39,5 kWh que ofrecen entre 152 y 250 kilómetros en modo eléctrico puro, un sistema híbrido que combina un motor turbo de 1.5 litros y propulsores eléctricos para entregar hasta 495 hp en su versión más potente.
Sus medidas son 4.995 mm de largo, 1.960 mm de ancho, 1.760 mm de alto y una distancia de ejes de 2.920 mm. Además, cuenta con un maletero con 503 litros de capacidad mínima y 1.977 litros de espacio máximo.
El logro técnico, que superó incluso lo hecho en 2024 por el sedán Roewe D7 DMH PHEV (2.208 km), acompaña una estrategia global más ambiciosa de Hongqi, que hace poco anunció que lanzará 15 nuevos vehículos eléctricos e híbridos en Europa para 2028.
En chino, Hongqi significa “bandera roja” y como marca es reconocida por desarrollar vehículos lujosos y exclusivos, aunque últimamente también ha dedicado parte de sus esfuerzos a producir modelos a precios asequibles, como el E-QM5, que cuesta alrededor de $12 millones.
