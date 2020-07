Elon Musk no se lleva con Hollywood: ahora Mickey Rourke lo desafió a pelear

Elon Musk al parecer no puede estar alejado de la polémica. El fundador de Tesla lleva un par de días haciendo noticia por sus comentarios en twitter. El primer inconveniente (de esta semana) lo tuvo cuando uno de sus seguidores lo atacó por mostrarse contra las acciones del gobierno de Donald Trump, diciendo que no beneficiarían a las personas. El usuario @historyofarmani, al ver este mensaje, le respondió “¿Sabes qué no es en beneficio de la gente?. El golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales, organizado por el gobierno de Estados Unidos para que tú pudieras obtener su litio”.

Las palabras al parecer molestaron a Musk, quien no dudó en escribir (para luego borrar) “¡Golpearemos a quien queramos! Ve acostumbrándote”.

Con un par de días de diferencia, Elon Musk entró de nuevo en la polémica, esta vez con Johnny Depp, quien lo había mencionado como uno de los hombres que había tenido una relación extramarital con su anterior esposa, Amber Heard.

Así, en una entrevista al New York Times, no solo negó por completo esa acusación, sino que también agregó que “si Johnny quiere subirse al ring házmelo saber. Espero que se recupere de esta situación”.

Esa particular amenaza de Musk no fue bien recibida por otro actor de Hollywood. Mickey Rourke, el recordado protagonista de Nueve semanas y media y El Luchador, tomó en serio las palabras del hombre tras la firma de autos eléctricos de California y le respondió a través de su cuenta de instagram:

“Acabo de leer que Elon Musk desafió a pelear a Johnny Depp . Tengo una mejor idea si Elon Musk tiene ganas de pelear, puede pelear contra alguien de su mismo tamaño, me encantaría tener la oportunidad de llevarte a la escuela, sr. rudo Elon Musk. A puño limpio, con codos y rodilla, yo solo usaré una mano, la izquierda. Ambos ponemos US$ 200 mil y el ganador se lleva todo, sin reglas. Entonces, en lugar de molestar a alguien que pesa 130 libras (casi 60 kg), yo te desafío. Un cordial saludo, Mickey “Marielito” Rourke”.

Sin duda, una nueva polémica de Elon Musk, quien al parecer no puede desligarse de noticias ajenas a sus empresas, aunque en este caso se trata de alguien con experiencia arriba del ring.