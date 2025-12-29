SUSCRÍBETE POR $1100
    Se vienen las vacaciones: prepara tu auto antes de salir a la ruta

    Una revisión a tiempo y algunos cuidados básicos permiten viajar con mayor seguridad y tranquilidad durante este período de descanso.

     
    JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

    Con la llegada del verano y el inicio de las vacaciones, la gente comienza a prepararse para salir a la ruta rumbo a la playa, la montaña o el campo. Esta semana, de hecho, ya empiezan esas salidas.

    El auto es uno de los principales aliados para disfrutar del descanso, pero también en un factor clave para la seguridad y la tranquilidad del viaje. Una revisión oportuna y algunos cuidados básicos antes de partir pueden marcar la diferencia entre un período de asueto sin sobresaltos y una experiencia llena de imprevistos.

    Por lo mismo, antes de encender el motor y cargar el equipaje, es fundamental preparar el vehículo para enfrentar el viaje adecuadamente.

    Consejos para preparar el auto:

    1. Revisión general y mantenimiento: antes de un viaje largo, asegúrate de que el mantenimiento esté al día. Revisa aceite, filtros, correas y niveles de líquidos (refrigerante, frenos y limpiaparabrisas). Un chequeo preventivo puede evitar fallas en plena ruta.

    2. Neumáticos en buen estado: verifica la presión de los neumáticos -incluida la rueda de repuesto- y comprueba que el desgaste sea uniforme. En verano, las altas temperaturas aumentan el riesgo de reventones si la presión no es la correcta.

    3. Frenos y dirección: escucha ruidos extraños y revisa el tacto del pedal de freno. Si notas vibraciones o pérdida de eficacia, es mejor solucionarlo antes del viaje. La dirección debe responder de forma precisa y sin holguras.

    revision auto

    4. Luces y visibilidad: comprueba que todas las luces funcionen correctamente: bajas, altas, freno, intermitentes y neblineros. Revisa el estado de los limpiaparabrisas y asegúrate de llevar líquido suficiente para el parabrisas, especialmente útil en rutas con polvo o insectos.

    5. Aire acondicionado y ventilación: un sistema de climatización en buen estado mejora el confort y la concentración al volante.

    6. Documentación y elementos obligatorios: lleva licencia de conducir, documentación del vehículo, seguro vigente y revisión técnica al día. No olvides los elementos de seguridad: triángulos, chaleco reflectante, botiquín y extintor si es requerido.

    7. Carga bien distribuida: evita sobrecargar el vehículo. Distribuye el equipaje de forma equilibrada y asegura bien los objetos sueltos. Si usas portaequipajes o baúl de techo, respeta la capacidad máxima recomendada por el fabricante.

    Imagen auto vacaciones1

    8. Planificación del viaje: revisa la ruta con anticipación, considera paradas de descanso y consulta el estado de los caminos. Salir con tiempo reduce el estrés y mejora la seguridad, especialmente en fechas de alto flujo vehicular.

    9. Kit de emergencia: al menos lleva uno básico con linterna, herramientas, agua y cargador de celular. En trayectos largos o zonas aisladas, estos elementos pueden marcar la diferencia.

    10. Equipamiento: preocúpate de contar con el triángulo, extintor, botiquín y chaleco reflectante.

