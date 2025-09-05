Encuesta a usuarios en Chile: 96% satisfechos con sus vehículos 100% eléctricos

Un nuevo estudio realizado por Volvo Cars Chile junto a Cadem, en el marco del Día del Auto Eléctrico que se conmemora cada 9 de septiembre, muestra que los usuarios nacionales que ya se cambiaron a un auto 100% eléctrico no solo están satisfechos, sino que lo recomiendan.

El 96% de los encuestados señala que su vehículo cumplió o superó sus expectativas, el 90% lo califica como una compra inteligente y el 70% asegura que su próximo auto también será eléctrico.

El estudio, aplicado a 285 personas refleja que la electromovilidad comienza a dejar de ser promesa y que la experiencia de los usuarios no enumera graves problemas.

Otros aspectos destacados del informe son:

El 70% de los usuarios lo utiliza para sus trayectos diarios al trabajo.

El 73% de los usuarios carga en casa.

Las principales motivaciones de compra son el ahorro en costos operativos (82%), el cuidado ambiental (56%), la experiencia de conducción (51%) y fácil mantenimiento (42%).

El 46% lo ocupa para traslados diarios de entre 20 y 50 kilómetros, mientras que el 10% lo hace tramos sobre los 100 kilómetros.

Deuda pendiente

La infraestructura pública para los autos eléctricos sigue siendo un desafío. Muchos reconocen dificultades para instalar puntos de carga en edificios o condominios. Y al recurrir a la red pública, uno de cada tres reporta problemas: cargadores ocupados, fuera de servicio o con baja potencia. El 85% cree que aún hay muy pocos puntos de carga disponibles, especialmente fuera de Santiago.

“Este tipo de estudios nos permite entender cómo viven las personas la electromovilidad y qué barreras enfrentan. No basta con tener un buen producto, se necesita construir un ecosistema completo que haga viable esta transición”, destacó Rodrigo Espinoza, gerente de Volvo Cars Chile.