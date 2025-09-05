SUSCRÍBETE
Encuesta a usuarios en Chile: 96% satisfechos con sus vehículos 100% eléctricos

El estudio de Cadem y Volvo Cars Chile señala que las expectativas de los usuarios están cumplidas. ¿La deuda pendiente? Ampliar la red de puntos de carga en el país

 

Un nuevo estudio realizado por Volvo Cars Chile junto a Cadem, en el marco del Día del Auto Eléctrico que se conmemora cada 9 de septiembre, muestra que los usuarios nacionales que ya se cambiaron a un auto 100% eléctrico no solo están satisfechos, sino que lo recomiendan.

El 96% de los encuestados señala que su vehículo cumplió o superó sus expectativas, el 90% lo califica como una compra inteligente y el 70% asegura que su próximo auto también será eléctrico.

El estudio, aplicado a 285 personas refleja que la electromovilidad comienza a dejar de ser promesa y que la experiencia de los usuarios no enumera graves problemas.

Otros aspectos destacados del informe son:

  • El 70% de los usuarios lo utiliza para sus trayectos diarios al trabajo.
  • El 73% de los usuarios carga en casa.
  • Las principales motivaciones de compra son el ahorro en costos operativos (82%), el cuidado ambiental (56%), la experiencia de conducción (51%) y fácil mantenimiento (42%).
  • El 46% lo ocupa para traslados diarios de entre 20 y 50 kilómetros, mientras que el 10% lo hace tramos sobre los 100 kilómetros.

Deuda pendiente

La infraestructura pública para los autos eléctricos sigue siendo un desafío. Muchos reconocen dificultades para instalar puntos de carga en edificios o condominios. Y al recurrir a la red pública, uno de cada tres reporta problemas: cargadores ocupados, fuera de servicio o con baja potencia. El 85% cree que aún hay muy pocos puntos de carga disponibles, especialmente fuera de Santiago.

“Este tipo de estudios nos permite entender cómo viven las personas la electromovilidad y qué barreras enfrentan. No basta con tener un buen producto, se necesita construir un ecosistema completo que haga viable esta transición”, destacó Rodrigo Espinoza, gerente de Volvo Cars Chile.

Más sobre:NoticiasAutos eléctricosEncuestaCademVolvo CarsAnacElectromovilidadNuevas energías

