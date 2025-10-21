Este es el monoplaza con que Citroën debutará en la Fórmula E

Citroën anunció hace unos meses que volvería a las competencias internacionales de la FIA, luego de su salida del Mundial de Rally, a fines de 2019: esta temporada debutará en la Fórmula E, la categoría de autos eléctricos.

Lo hará con el monoplaza GEN3 Evo, desarrollado sobre la base del chasis Spark Racing Technology GEN3 y que adopta un monocasco de fibra de carbono.

Con un peso total de apenas 859 kilos, con piloto incluido, tiene un motor capaz de entregar hasta 350 kW (470 CV), el monoplaza acelera de 0 a 100 km/h en 1,86 segundos y alcanza los 320 km/h. Su doble motorización eléctrica permite recuperar hasta 600 kW de energía en frenada, reutilizando casi la mitad de la energía consumida en carrera.

Desarrollado en el corazón de Stellantis Motorsport, el auto refleja más de una década de experiencia acumulada en la Fórmula E por el grupo, que domina el equilibrio entre potencia, fiabilidad y gestión energética. Según su director, Jean Marc Finot, este proyecto busca “revivir la pasión de Citroën en una disciplina eléctrica, innovadora y comprometida”.

El equipo Citroën Racing Formula E estará dirigido por Cyril Blais, ingeniero con amplia trayectoria en la categoría, mientras que la conducción recaerá en dos figuras de primer nivel: el francés Jean-Éric Vergne, doble campeón de Fórmula E y ex piloto de F1, y el neozelandés Nick Cassidy, subcampeón del mundo en 2025 y ganador de 11 e-Prix.

El debut oficial de Citroën será el 6 de diciembre en el callejero de Sao Paulo, pero antes el equipo participará en las pruebas oficiales de Valencia el 27 de octubre.

Con este paso, la marca del doble chevrón retoma su histórica conexión con el automovilismo, a la vez que muestra su compromiso con la innovación, la electrificación y la emoción por la conducción.

La Fórmula E, que disputará 18 fechas en 12 países, servirá de laboratorio tecnológico para el desarrollo de futuras gamas eléctricas de Citroën.