SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Estos son los autos que manejan las grandes figuras de la Copa del Mundo

    Entre deportivos, SUVs exclusivos y eléctricos de última generación, las principales estrellas que dirán presente en el Mundial 2026 exhiben garages tan impresionantes como sus carreras futbolísticas.

     

    Entre las principales figuras del Mundial 2026, que ultiman detalles para su debut en el torneo, hay varios fanáticos de los automóviles, al punto de que varios tienen más de uno (y más también) en sus cocheras. Desde hiperdeportivos valorados en millones de dólares hasta SUV eléctricos de última generación, los cracks reflejan distintos estilos de vida.

    Rusia 2018

    Lionel Messi

    El capitán argentino posee una de las colecciones más conocidas del fútbol. Entre los modelos que han sido asociados a su garage aparecen varios a lo largo del tiempo: Mini Cooper Cabriolet, Range Rover Evoque, Cadillac Escalade, Maserati GranTurismo MC Stradale, Porsche Panamera Turbo S, Ferrari F430, Bentley Bentayga, Mercedes-Maybach Clase S y el Mercedes-Benz SLS AMG.

    Cristiano Ronaldo

    La colección del portugués sigue creciendo. Su incorporación más reciente es un Mercedes-AMG G63 Cabriolet modificado por Refined Marques, una edición limitada de apenas 20 unidades en todo el mundo. Este exclusivo SUV se suma a otros modelos de lujo, que incluye modelos de Bugatti, Ferrari y Lamborghini.

    Fabian Kirchbauer

    Kylian Mbappé

    Tras obtener su licencia de conducir, el delantero francés estrenó un BMW iX3 eléctrico. El SUV destaca por ofrecer hasta 805 kilómetros de autonomía, una potencia cercana a los 470 caballos y aceleración de 0 a 100 km/h en menos de cinco segundos. Antes utilizaba un BMW i7, pero optó por un modelo más compacto para su día a día.

    Erling Haaland

    El noruego es uno de los mayores fanáticos de los superdeportivos. Su adquisición más llamativa es un Bugatti Tourbillon, considerado uno de los hiperdeportivos más avanzados y exclusivos del mundo. También posee varios Lamborghini y otros modelos de alto rendimiento que integran una colección valorada en millones de dólares.

    Harry Kane

    Aunque más discreto que Haaland, el goleador inglés también posee vehículos de altísima gama. Entre ellos destaca un Bentley Mulliner Batur, una edición extremadamente limitada que figura entre los automóviles más caros vinculados a futbolistas en actividad.

    Neymar

    El brasileño llevó su pasión por Batman a otro nivel. Recientemente mostró tres vehículos inspirados en el universo del superhéroe, desarrollados con diseños únicos y valorados en conjunto en más de 60 millones de dólares, entre ellos un helicóptero, un jet y un batimóvil que emula la trilogía dirigida por Christopher Nolan, con motor V8 con una potencia estimada entre 450 y 500 caballos, y cuyo valor es de 1,5 millones de euros.

    Mercedes-Benz AG – Communications & Marketing

    Ousmane Dembélé

    El francés, ganador del Balón de Oro 2025, posee una colección dominada por vehículos de Mercedes Benz, donde sobresalen los AMG GT 63, G 63, el S AMG y el GLC 63. También posee un Audi Q7.

    Kai Havertz

    Al igual que el último Balón de Oro, el delantero alemán del Arsenal también suele desplazarse en un Mercedes-AMG GT 63 S Coupé de 4 puertas. Su unidad destaca por el acabado negro mate y una configuración deportiva que combina más de 600 caballos de potencia.

    AUDI AG

    Luis Díaz

    Tras su llegada al Bayern Munich, el colombiano recibió un Audi Q8 SUV TFSIe, un SUV híbrido enchufable (PHEV) que combina un motor a gasolina de 6 cilindros (3.0 L V6 TFSI) con uno eléctrico, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en unos 5 segundos y una autonomía eléctrica real de 50 a 55 kilómetros.

    Federico Valverde

    Aprovechando la relación comercial que ha tenido el Real Madrid con Audi y BMW, el uruguayo ha disfrutado de distintos modelos de las marcas alemanas, como el Q7, el Q8 y el RS Q8, todos de la casa de los anillos, mientras que de la casa de Munich ha conseguido el SUV iX xDrive 50 y el i5M60 xDrive.

    Más sobre:NoticiasMundial 2026Lionel MessiCristiano RonaldoKylian MbappéNeymarErling HaalandHarry KaneVehículos deportivosAutos de lujo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detiene a dos sujetos dedicados al robo en estaciones del Metro: uno había escapado a Argentina

    Los empleados de la oficina de Giorgia Meloni se declaran en huelga por limitaciones al teletrabajo

    Corte de Santiago revisa apelación: exjueza Ángela Vivanco busca revertir su prisión preventiva

    El dólar extiende su caída y busca cerrar la semana con retrocesos

    Minsal solicita renuncia del seremi de Salud de Ñuble, Jorge Carrillo

    Schalper cuestiona a Boric por cobros del CAE y apunta que “mucha gente dejó de pagar porque él hizo una promesa que no cumplió”

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Paraguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Paraguay en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Canadá vs. Bosnia y Herzegovina junto a la segunda inauguración del Mundial

    A qué hora y dónde ver a Canadá vs. Bosnia y Herzegovina junto a la segunda inauguración del Mundial

    Temblor hoy, viernes 12 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 12 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Detiene a dos sujetos dedicados al robo en estaciones del Metro: uno había escapado a Argentina
    Chile

    Detiene a dos sujetos dedicados al robo en estaciones del Metro: uno había escapado a Argentina

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Paraguay en TV y streaming

    Corte de Santiago revisa apelación: exjueza Ángela Vivanco busca revertir su prisión preventiva

    El dólar extiende su caída y busca cerrar la semana con retrocesos
    Negocios

    El dólar extiende su caída y busca cerrar la semana con retrocesos

    Las capitales regionales Rancagua, Valparaíso, Santiago, Chillán y Talca superan la tasa nacional de desempleo de 9,1%

    Las propuestas de las forestales para la ley de fomento que trabaja el gobierno para al sector

    Soy neurólogo y estos son los primeros indicios de que una persona tiene Alzheimer
    Tendencias

    Soy neurólogo y estos son los primeros indicios de que una persona tiene Alzheimer

    Cómo saber si tu perro tiene obesidad y cómo tratarla, según un veterinario

    Llega un segundo sistema frontal: qué probabilidad de lluvia hay para la Región Metropolitana y zona central

    En vivo: Irán sale a demostrar su juego contra Nueva Zelanda en Estados Unidos
    El Deportivo

    En vivo: Irán sale a demostrar su juego contra Nueva Zelanda en Estados Unidos

    En vivo: la selección uruguaya de Marcelo Bielsa comienza su aventura contra Arabia Saudita

    En vivo: Bélgica quiere demostrar su favoritismo para quedarse con el liderato del Grupo G contra Egipto

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos
    Tecnología

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Muere el artista David Hockney, ícono del Arte Pop
    Cultura y entretención

    Muere el artista David Hockney, ícono del Arte Pop

    De 31 Minutos al ejército de terracota: las exposiciones del Centro Cultural La Moneda adquieren nueva vida

    Fabrizio Copano: “Ahora me preocupo más de los chistes que de la interacción con el público”

    Los empleados de la oficina de Giorgia Meloni se declaran en huelga por limitaciones al teletrabajo
    Mundo

    Los empleados de la oficina de Giorgia Meloni se declaran en huelga por limitaciones al teletrabajo

    Fujimori mantiene una ventaja de 1.300 votos sobre Sánchez en las presidenciales de Perú, con el 98,2% escrutado

    Irán señala que defenderá su “independencia, dignidad e integridad territorial” a pesar de las amenazas de Estados Unidos

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano
    Paula

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas