Estos son los autos que manejan las grandes figuras de la Copa del Mundo

Entre las principales figuras del Mundial 2026, que ultiman detalles para su debut en el torneo, hay varios fanáticos de los automóviles, al punto de que varios tienen más de uno (y más también) en sus cocheras. Desde hiperdeportivos valorados en millones de dólares hasta SUV eléctricos de última generación, los cracks reflejan distintos estilos de vida.

Rusia 2018

Lionel Messi

El capitán argentino posee una de las colecciones más conocidas del fútbol. Entre los modelos que han sido asociados a su garage aparecen varios a lo largo del tiempo: Mini Cooper Cabriolet, Range Rover Evoque, Cadillac Escalade, Maserati GranTurismo MC Stradale, Porsche Panamera Turbo S, Ferrari F430, Bentley Bentayga, Mercedes-Maybach Clase S y el Mercedes-Benz SLS AMG.

Cristiano Ronaldo

La colección del portugués sigue creciendo. Su incorporación más reciente es un Mercedes-AMG G63 Cabriolet modificado por Refined Marques, una edición limitada de apenas 20 unidades en todo el mundo. Este exclusivo SUV se suma a otros modelos de lujo, que incluye modelos de Bugatti, Ferrari y Lamborghini.

Fabian Kirchbauer

Kylian Mbappé

Tras obtener su licencia de conducir, el delantero francés estrenó un BMW iX3 eléctrico. El SUV destaca por ofrecer hasta 805 kilómetros de autonomía, una potencia cercana a los 470 caballos y aceleración de 0 a 100 km/h en menos de cinco segundos. Antes utilizaba un BMW i7, pero optó por un modelo más compacto para su día a día.

Erling Haaland

El noruego es uno de los mayores fanáticos de los superdeportivos. Su adquisición más llamativa es un Bugatti Tourbillon, considerado uno de los hiperdeportivos más avanzados y exclusivos del mundo. También posee varios Lamborghini y otros modelos de alto rendimiento que integran una colección valorada en millones de dólares.

Harry Kane

Aunque más discreto que Haaland, el goleador inglés también posee vehículos de altísima gama. Entre ellos destaca un Bentley Mulliner Batur, una edición extremadamente limitada que figura entre los automóviles más caros vinculados a futbolistas en actividad.

Neymar

El brasileño llevó su pasión por Batman a otro nivel. Recientemente mostró tres vehículos inspirados en el universo del superhéroe, desarrollados con diseños únicos y valorados en conjunto en más de 60 millones de dólares, entre ellos un helicóptero, un jet y un batimóvil que emula la trilogía dirigida por Christopher Nolan, con motor V8 con una potencia estimada entre 450 y 500 caballos, y cuyo valor es de 1,5 millones de euros.

Mercedes-Benz AG – Communications & Marketing

Ousmane Dembélé

El francés, ganador del Balón de Oro 2025, posee una colección dominada por vehículos de Mercedes Benz, donde sobresalen los AMG GT 63, G 63, el S AMG y el GLC 63. También posee un Audi Q7.

Kai Havertz

Al igual que el último Balón de Oro, el delantero alemán del Arsenal también suele desplazarse en un Mercedes-AMG GT 63 S Coupé de 4 puertas. Su unidad destaca por el acabado negro mate y una configuración deportiva que combina más de 600 caballos de potencia.

AUDI AG

Luis Díaz

Tras su llegada al Bayern Munich, el colombiano recibió un Audi Q8 SUV TFSIe, un SUV híbrido enchufable (PHEV) que combina un motor a gasolina de 6 cilindros (3.0 L V6 TFSI) con uno eléctrico, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en unos 5 segundos y una autonomía eléctrica real de 50 a 55 kilómetros.

Federico Valverde

Aprovechando la relación comercial que ha tenido el Real Madrid con Audi y BMW, el uruguayo ha disfrutado de distintos modelos de las marcas alemanas, como el Q7, el Q8 y el RS Q8, todos de la casa de los anillos, mientras que de la casa de Munich ha conseguido el SUV iX xDrive 50 y el i5M60 xDrive.