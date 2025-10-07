Estos son los vehículos más vendidos de Chile en 2025

El mes de septiembre fue el mejor para la industria automotor desde marzo de 2023, luego que se conociera que se comercializaron 31.871 unidades en el noveno mes del año.

Desde los 37.560 vehículos patentados hace dos años y medio que un reporte de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) no superaba los 30 mil cero kilómetros.

“Este dinamismo en el mes se explica principalmente por un adelanto en las compras propiciado por el próximo cambio en la normativa de emisiones vehiculares, que busca equiparar las regulaciones locales a las que rigen en países desarrollados”, explicó la organización.

La comercialización de SUV creció 31%; la de vehículos comerciales, 17,2%; la de pasajeros, 16,9%; y las camionetas, 15,9%.

Lo que no ha cambiado mucho son las preferencias de los consumidores nacionales, pues los 10 vehículos más vendidos hasta septiembre son los mismos que ocupaban el ranking del mes anterior. Solo hay algunas modificaciones mínimas en sus las posiciones que ocupan.

Top 10 autos más vendidos

Toyota Hilux: 6.558

Mitsubishi L200: 6.145

GWM Poer: 5.451

Suzuki Baleno (hatchback): 5.193

Chery Tiggo 2: 4.910

Peugeot Partner: 4.892

Kia Soluto: 4.519

Ford Ranger: 3.729

Chevrolet Groove: 3.695

Omoda C5: 3.601

Respecto a las marcas más vendidas, Toyota tiene el mejor acumulado del año. La compañía japonesa lidera las ventas acumuladas a septiembre, con 18.364 unidades y una participación de mercado de 7,9%, números que se sostienen principalmente por las ventas en SUV (9.886) y Camionetas (6.565), segmentos en los que se ubica en el primer lugar.

Le siguen Suzuki, con 17.323 unidades comercializadas, gracias a su rendimiento entre los vehículos de pasajeros, con 10.266, área que domina con el 24,3% del market share.

Top 10 de las marcas más vendidas: