    Euro NCAP se endurece: estas son las evaluaciones de seguridad que regirán desde 2026

    El organismo europeo introduce la mayor reforma a su sistema de clasificación desde 2009.

     

    Preocupada de representar mejor las condiciones de conducción modernas, Euro NCAP anunció una profunda actualización de sus protocolos de evaluación, una transformación en la forma en que se mide la seguridad de los vehículos nuevos en Europa.

    Las nuevas reglas, que comenzarán a aplicarse en 2026, buscan responder a los desafíos del manejo actual y a los cambios tecnológicos que hoy influyen en la prevención de accidentes y la protección de los ocupantes.

    Se trata de la revisión más significativa desde la creación del sistema de calificación por estrellas en 2009. La nueva metodología se basará en cuatro etapas clave inspiradas en la Matriz de Haddon: conducción segura, prevención de accidentes, protección contra choques y seguridad post colisión. Cada una tendrá su propio puntaje -hasta 100 puntos- y umbrales mínimos para acceder a las ansiadas cinco estrellas.

    Uno de los ejes centrales es el fortalecimiento de las evaluaciones de sistemas de asistencia al conductor. Euro NCAP incorporará pruebas en condiciones reales de manejo para medir la efectividad y usabilidad de estas tecnologías, respondiendo a la preocupación de los usuarios frente a advertencias molestas o intervenciones excesivas.

    Además, se exigirá que los vehículos sean capaces de detectar distracción, somnolencia o incluso señales de intoxicación del conductor, y que puedan actuar de manera segura si este pierde la consciencia.

    La prevención de accidentes también evoluciona con escenarios más complejos y cercanos al tráfico cotidiano. Sistema de frenado autónomo, asistencias de carril y tecnologías capaces de evitar errores como pisar el pedal incorrecto serán evaluados con mayor rigor, incluyendo nuevas pruebas de bajas velocidades y situaciones frecuentes con peatones, ciclistas y motociclistas.

    En protección pasiva, las pruebas abarcarán una mayor diversidad de biotipos, desde niños hasta adultos de tallas extremas, combinando ensayos físicos con simulaciones avanzadas. El impacto lateral, la protección en zonas críticas del parabrisas y el desempeño estructural del vehículo estarán bajo análisis más exhaustivos.

    La seguridad post colisión también se redefine. A partir de 2026, las manillas exteriores eléctricas deberán seguir operativas tras un choque, y los vehículos eléctricos deberán garantizar aislamiento adecuado de la batería de alto voltaje.

    Además, las llamadas de emergencia deberán incluir el número real de ocupantes y alertar oportunamente sobre riesgos de incendio.

