Así es el Exeed Liefeng, el station wagon deportivo eléctrico que promete 1.500 km de autonomía

El frío es uno de los mayores desafíos para los autos eléctricos, y el Grupo Chery apostó por incorporar un sistema desarrollado por la misma marca para darle solución, incluso frente a temperaturas gélidas.

Así nace el Exeed Liefeng, que cuenta con una batería de estado sólido, un formato que apunta a más autonomía, con un peso menor, carga ultrarrápida y mayor seguridad. Según la compañía, podrá recorrer hasta 1.500 kilómetros y funcionar sin problemas en temperaturas extremas.

El station wagon deportivo eléctrico, utilizaría la batería de estado sólido Rhino S, que alcanzaría una densidad energética cercana a los 600 Wh/kg, una cifra muy por sobre lo que hoy ofrecen las baterías de ion-litio convencionales.

Desde la marca explicaron que optaron por electrolitos de óxido, uno de los caminos que hoy se estudian junto al polímero y el sulfuro para este tipo de tecnología.

Uno de los puntos más llamativos es su desempeño en climas fríos. El Grupo Chery aseguró que la batería puede operar de forma estable a -30 °C, un rango poco habitual para vehículos eléctricos actuales.

Además de la autonomía, el Liefeng contará con una arquitectura eléctrica de 800 voltios y un motor que puede girar hasta 30.000 rpm. Con esta configuración, el modelo aceleraría de 0 a 100 km/h en menos de tres segundos y alcanzaría una velocidad máxima de 260 km/h.

En términos de diseño, el prototipo mantiene líneas similares al Exeed ES8, especialmente en el frontal y los faros, lo que sugiere una identidad visual compartida dentro de la gama.

Se detalló que el despliegue de esta tecnología será paulatino. En 2026, los primeros vehículos se destinarán a flotas de transporte y alquiler, con el objetivo de recopilar datos reales de uso. La producción a mayor escala quedaría para 2027.

Pese al anuncio, persiste el escepticismo en la industria. En la Conferencia Mundial de Baterías de Energía 2025, varios expertos señalaron que las baterías de estado sólido aún enfrentan obstáculos para su adopción masiva. El Liefeng, en ese contexto, aparece como una prueba clave para medir hasta dónde puede llegar esta tecnología en el corto plazo.