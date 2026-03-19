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    Feria en Santiago pone en vitrina camiones usados para el transporte de carga

    Scania realizará una nueva edición del evento en Santiago, con acceso abierto a transportistas que buscan renovar o ampliar su flota.

     

    Scania anunció una nueva edición de su Feria de Camiones Usados en Santiago, una instancia dirigida a transportistas y empresas que buscan renovar o ampliar sus flotas en un contexto marcado por la necesidad de optimizar costos operacionales.

    La actividad se desarrollará los días jueves 19 y viernes 20 de marzo en la sucursal Santiago Norte de la marca, ubicada en Quilicura, entre las 9:00 y 18:00 horas, con acceso abierto al público. Durante ambas jornadas, los asistentes podrán revisar distintas unidades disponibles, con énfasis en tractocamiones que han sido utilizados principalmente en rutas de larga distancia.

    Entre los modelos presentes se encuentran unidades Scania G440A 6x4 correspondientes a los años 2016 a 2018, vehículos que, según la compañía, han sido sometidos a procesos de mantención dentro de su red de servicios, utilizando repuestos originales y bajo supervisión técnica especializada. La información disponible para cada camión incluirá su historial de mantenimiento y los trabajos realizados antes de su puesta en venta.

    patente

    Desde la marca explican que este tipo de instancias busca facilitar el acceso a vehículos usados con respaldo técnico, en un segmento donde la trazabilidad y el estado mecánico son factores relevantes en la toma de decisiones.

    “Esta feria busca acercar a transportistas y empresas a alternativas confiables para seguir creciendo. Son camiones que han sido revisados por nuestros equipos y que cuentan con historial de mantención en nuestra red, lo que entrega mayor seguridad a quienes están evaluando una compra”, dijo José Ignacio Fernández, jefe de Vehículos Usados de Scania Chile.

    La actividad también contempla alternativas de financiamiento a través de Scania Finance, con condiciones que incluyen un porcentaje de pie, plazos definidos y seguros asociados, sujetos a evaluación crediticia.

    La feria considera inscripción previa a través de plataformas digitales de la compañía, donde también se puede acceder a información sobre disponibilidad de unidades y condiciones asociadas a la compra.

    Más sobre:NoticiasFeria de camiones usadosScaniacamiones usadostransporte de carga

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