Fiat sorprende en Chile con un nuevo integrante en su familia. Se trata de MOBI, un modelo que sobresale por su seguridad, tecnología, estilo incomparable y dimensiones.

Compacto en tamaño y grande en soluciones. Su diseño exterior mantiene el ADN italiano de la marca, integrando características deportivas que le dan un nuevo significado al movimiento y proyectan la fuerza que le imprimen sus trazos. El frontal se funde con las luces, que se extienden por el lateral hasta llegar a los tapabarros, que se complementan con molduras inferiores que llevan al MOBI a otro nivel de poder.

En la parte trasera, FIAT innova con un exclusivo portalón de vidrio negro de alta resistencia, integrado con las luces traseras, lo que se suma a la sofisticación del diseño.

En seguridad incorpora doble airbag frontal, frenos ABS con distribución electrónica de frenado y el sistema Emergency Stop Signaling (ESS) que, frente a un frenado repentino, enciende automáticamente las luces intermitentes como señal de advertencia para otros automovilistas. También se suman el sistema de sujeción de sillas para niños (ISOFIX) e inmovilizador de motor (Fiat Code) entre otras características.

Y en cuanto a tecnología, sorprende su centro de infoentretenimiento con pantalla de 7″, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Añade a eso un panel de instrumentos de 3,5″ que permite acceder a diferentes funciones del computador de viaje, y que despliega información relacionada con el consumo de combustible, distancia recorrida, temperatura del motor, entre otros.

MOBI llega a Chile en tres versiones: Easy, Way Cross y Way Cross Plus. Las dos últimas adquieren un look de crossover gracias a sus neumáticos de 14″ (13″ la versión Easy), sus adhesivos exteriores en el capó y las puertas, y por las barras de techo color negro, que le entregan mayor altura y personalidad.

El Fiat MOBI se ofrece en una versión citycar perfecta para la ciudad, o como un atrevido y versátil crossover ideal para moverse libremente fuera de ella. Un modelo que se diferencia completamente de la oferta actual de este segmento en el país.

