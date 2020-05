Fiat Mobi: la marca italiana se abre camino en los urbanos

Lo venían preparando hacía meses, pero jamás imaginaron que finalmente una pandemia retrasaría su lanzamiento. Así, de forma online (ya sea capacitaciones a la fuerza de venta, el lanzamiento a los concesionario y la campaña), Fiat pone a la venta un nuevo modelo en el mercado nacional.

Se trata del Mobi, un modelo ciento por ciento urbano de dimensiones compactas que llega a pelear directamente con rivales como el Kia Morning o Chevrolet Spark GT.

Construido en Brasil, se trata de un producto desarrollado para el mercado Latinoamericano (se vende desde México hacia el sur) y fue lanzado en su país de origen en 2016.

Con un diseño moderno destaca la parrilla integrada con las luces que se extienden por el lateral del vehículo, hasta ubicarse sobre los tapabarros de aspecto musculoso. Las versiones Way Cross vienen con molduras inferiores y barras portaequipajes, adhesivo Black Out en pilar y marcos de ventanas, adhesivo crossover capot.

En el interior caben cinco ocupantes, quienes pueden apreciar un diseño limpio y con buenas terminaciones y la utilización de buenos plásticos. Destaca la pantalla touch de siete pulgadas con conexión a los sistemas Andoid y Aple CarPlay.

En términos de equipamiento de base viene con aire acondicionado, cierre centralizado, computador a bordo, doble airbag (los obligatorios), frenos ABS y EBD y anclaje de retención infantil Isofix.

“La versión Way Cross viene con un mayor despeje del sueño, las barras en el techo y la suspensión reforzada, para darle un look diferente”, señala Claudio Campos, gerente general de Fiat Chile.

El nuevo modelo está equipado con un motor de un litro y cuatro cilindros de 70 Hp y caja manual de cinco velocidades.

Los precios de lista son: el Mobi Easy a $ 7.990.0000 (bono marca y financiamiento de $ 1.500.000), el Mobi Way Cross a $ 8.490.000 (bono marca y financiamiento de $ 1.500.000) y el Mobi Way Cross Plus $ a 8.990.000 (bono marca y financiamiento de $ 1.500.000).