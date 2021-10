La peculiar especial edición con que Fiat sacó provecho del Mundial Italia 90

Para los fanáticos del fútbol, Italia 90 está en el recuerdo por partidos memorables como el triunfo argentino en penales sobre el cuadro local en semifinales, la victoria teutona frente a los ingleses en la misma instancia (también desde los 12 pasos), o la propia final, donde los alemanes le devolvieron la mano a los trasandinos que habían vencido a los europeos en la gran final de México 86. En Chile, en tanto, no quedó más remedio que seguirlo por televisión después de la farsa de Roberto ‘Cóndor’ Rojas en el Maracaná, tras lo cual Chile fue marginado de dos mundiales por la FIFA. Ahora, a 30 años del tercer título planetario de la Mannschaft, no solo los alemanes conmemoran la fecha, también lo hace Fiat que, con motivo de la Coppa del Mondo lanzó una particular edición especial.

Fiat Panda Italia 90

Con ruedas con diseño de pelota de fútbol, Fiat sorprendió con el Panda Italia 90. Este modelo, que habitualmente aparece en los ránkings de las ediciones especiales más ridículas de la historia, estuvo disponible en carrocerías convencional y descapotable de dos puertas.

Este Panda especial montaba un motor bencinero de apenas 769 cc, capaz de desarrollar 34 caballos de potencia y de alcanzar los 125 km/h.

