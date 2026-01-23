Fin de una era: Aston Martin se retira como Safety Car de la F1

Se había vuelto tradicional verlo al final de la grilla de la Fórmula Uno o al frente, cuando un accidente requería que liderara al pelotón. Pero ya no va más. Aston Martin le dice adiós a su papel como proveedor del safety car en el “Circo”, tras cinco años.

La decisión se hará efectiva con el inicio de la temporada 2026 y pone punto final a una etapa en la que la marca británica se volvió familiar para millones de aficionados.

La salida de la marca británica como safety y medical car obedece a que a partir de la campaña que arranca en marzo en Australia el único proveedor del vehículo de seguridad será Mercedes Benz (que tiene una participación en la propiedad de Aston Martin). Los alemanes cumplen el rol desde 1996, pero desde 2021 comenzaron a compartirlo.

Se espera que el MG GT Black Series se ahora el encargado de guiar al pelotón en ocasión de una neutralización durante las carreras.

Si bien el vínculo de los británicos con la F1 terminó en buen pie, hubo momentos amargos y complicados, como cuando en 2022 el campeón Max Verstappen criticó el ritmo del Vantage en Melbourne.

“Hay tan poco agarre (en la pista australiana) y además el auto de seguridad iba tan lento, era como una tortuga. Increíble. Conducir a 140 (km/h) en la recta de atrás, no había un auto dañado, así que no entiendo por qué tenemos que conducir tan despacio. Seguro que el coche de seguridad de Mercedes es más rápido por la aerodinámica extra, porque este Aston Martin es realmente lento. Definitivamente necesita más agarre, porque nuestros neumáticos estaban muy fríos”, se quejó el neerlandés en esa ocasión.

En su despedida, la marca británica solo rescató la positivo. “Habiendo amplificado el regreso de la marca a la F1, estamos agradecidos por la asociación y el éxito de cumplir esta función crítica en la parrilla durante los últimos cinco años”, aseguró en un comunicado.