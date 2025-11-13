Ford anuncia que presentará un nuevo deportivo de calle en enero

La leyenda del óvalo azul está lista darle un gran anuncio a fanáticos de la velocidad. Ford Racing confirmó que el próximo 15 de enero revelará un nuevo deportivo de calle, un modelo que promete recuperar la esencia más pura del automovilismo estadounidense y consolidar su nueva etapa en el motorsport a nivel global.

Aunque la compañía mantiene un estricto hermetismo sobre el proyecto, entre las versiones que más se comentan es que se tratará de una nueva versión del Ford GT, el emblemático superdeportivo que encarnó durante décadas el espíritu competitivo de la marca.

Sin embargo, hay rumores que apuntan en otra dirección y que podría tratarse de una reinterpretación del Mustang GTD o, incluso, de un todoterreno de alto en el espíritu de la Ranger Rapton que compite en el Dakar, con una potencia que superaría los 1.000 Hp y tecnologías derivadas directamente de la competición.

Mark Rushbrook, responsable de Ford Motorsport, ha descrito este proyecto como “el regreso a la esencia del vehículo deportivo auténtico”.

En ese sentido, este lanzamiento servirá como carta de presentación de la nueva división Ford Racing, heredera directa de Ford Performance, encargada de integrar los avances de la Fórmula Uno y de las competiciones de resistencia en futuros vehículos de calle.

Ese mismo día, será el lanzamiento de su alianza con Red Bull para la temporada 2026 de la F1, que marcará el regreso de la marca tras una ausencia de 22 años, suministrando motores para Red Bull y Racing Bulls.

La estrategia deportiva del óvalo azul también busca reforzar la identidad estadounidense de la marca frente a competidores como Chevrolet y su Corvette ZR1, reviviendo la rivalidad histórica entre ambos gigantes del rendimiento.

El misterio se despejará en el Salón de Detroit, donde Ford promete “un automóvil de calle nacido en la pista”.