Ford redefine su estrategia en Europa con 7 nuevos modelos

Ford presentó en Salzburgo, Austria, su nueva estrategia integral para Europa que marcará el rumbo de la marca durante los próximos años. El plan contempla el lanzamiento de nuevos vehículos, una expansión de sus servicios conectados y una visión multienergía.

La iniciativa se articula bajo la nueva plataforma global “Ready-Set-Ford”, una propuesta que busca reforzar el ADN histórico de la marca en tres pilares: trabajo, rendimiento y capacidades off-road. Según la compañía, esta estrategia responde a las necesidades específicas del mercado europeo y pretende fortalecer tanto el negocio de vehículos comerciales como el de pasajeros.

Uno de los focos principales será Ford Pro, división que lidera el mercado europeo de vehículos comerciales desde hace más de una década. La marca quiere evolucionar desde fabricante hacia un socio tecnológico de productividad, integrando software, conectividad y servicios predictivos capaces de optimizar el uso de las flotas.

Actualmente, más de 1,2 millones de vehículos Ford Pro están conectados en Europa, generando millones de señales diarias que permiten anticipar fallas mecánicas y reducir tiempos de inactividad. De acuerdo con la marca, los programas piloto de mantenimiento predictivo han logrado disminuir hasta en un 50% los tiempos de reparación.

Como parte de esta ofensiva, Ford confirmó la llegada de nuevos productos para el trabajo pesado y la movilidad urbana. Entre ellos destaca la Ranger Super Duty, una pick-up desarrollada para tareas extremas en sectores como minería, emergencias, silvicultura y defensa. El modelo incorpora mayor capacidad de carga y remolque, además de mejoras estructurales y tecnológicas enfocadas en trabajos de alta exigencia.

En paralelo, la marca lanzará la Transit City, una furgoneta totalmente eléctrica diseñada para operar en entornos urbanos y zonas de bajas emisiones. El modelo apunta especialmente a pequeñas empresas que necesitan soluciones de movilidad eficientes y adaptadas a las nuevas regulaciones ambientales europeas.

Ford también confirmó una profunda renovación de su gama de turismos. La compañía lanzará cinco modelos completamente nuevos antes de 2029, incluyendo un hatchback eléctrico compacto, un SUV eléctrico urbano y nuevos crossovers multienergía inspirados en el legado de Ford en el rally y la conducción deportiva.

Dentro de este plan destaca además un nuevo integrante de la familia Bronco para Europa, cuya producción comenzará en Valencia, España, a partir de 2028.

Junto con los anuncios de producto, Ford aprovechó la instancia para cuestionar parte de la regulación europea sobre emisiones. La marca considera que la transición hacia la movilidad eléctrica debe adaptarse al ritmo real del mercado y contemplar tecnologías híbridas enchufables y vehículos eléctricos de autonomía extendida como soluciones intermedias viables.