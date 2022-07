GAC Space Concept: el monovolumen que parece sacado de otra dimensión

Los monovolúmenes son un tipo de carrocería en peligro de extinción, sin embargo, hay marcas -pocas- que siguen apostando por ellos, como una propuesta ideal para ofrecer lujo y tecnología de punta dentro de un gran habitáculo. El más reciente ejemplo viene de China de la mano de GAC, que acaba de presentar un futurista e interesante prototipo llamado Space.

En el marco de la celebración del evento «GAC Tech: The Realization of Technology», la firma china reveló un conceptual de monovolumen, cuyo diseño vanguardista y avanzada tecnología no dejó indiferente a nadie. Fue diseñado para ofrecer un nivel de conducción autónoma nivel 4.

El GAC Space Concept muestra unas líneas limpias y fluidas que denotan una trabajada aerodinámica. Su parabrisas casi infinito parece alargarse hasta una zaga terminada en una especie de spoiler. Eso sí, lo que más llama la atención de su diseño, es su gigantesca parrilla -sin rival conocido- y las puertas traseras tipo alas de gaviota, que facilitan el acceso y salida del habitáculo. Sus llantas carenadas lo vuelven aún más espectacular.

El interior es una especie de salón sobre ruedas con un diseño de lo más minimalista, con unas plazas traseras tipo sofá y unos asientos delanteros giratorios. Aunque dispone de volante y pedales, lo cierto es que este GAC fue desarrollado para liberar a los ocupantes de la conducción, para que puedan disfrutar de las comodidades del habitáculo. Así al activar el modo autónomo, tanto el volante como los pedales se retraen.

Para mover este salón de lujo rodante, el Space Concept cuenta con un sistema motriz eléctrico alimentado por una pila de combustible de hidrógeno, que genera 180 Hp de potencia y 350 Nm de par máximo, y además garantiza una autonomía de 650 km.