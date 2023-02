General Motors planea lanzar una pantalla táctil que se limpie sola

La tecnología avanza, la gran mayoría de los vehículos actualmente se comercializan con una pantalla táctil para el sistema de infoentretenimiento y muchos de los usuarios se han quejado de que se ensucia mucho al tocar con los dedos, es por esta razón que en General Motors están conscientes de esta situación y planean crear un sistema de que se limpie sola.

El gigante norteamericano registró una patente que podría conseguirlo de manera fácil y sencilla, se trata de una tecnología fácil de implantar en los vehículos gracias a un sistema fotocatalítico activado por leds ultravioleta los cuales se integran en la matriz RGB de la pantalla.

¿Cómo funciona?

La idea principal es que la pantalla cuente con estos micro led violetas que lo hacen crear una longitud de onda ultravioleta invisible, esto permitirá que la pantalla contenga una capa transparente lo que hace que al juntarse con la luz de ultravioleta led y la humedad tenga una reacción química para descomponer los aceites de las huellas.

Este sistema se podrá utilizar en cualquier momento, no requerirá luz externa gracias a los micro-led violetas que recrean la luz ultravioleta. Con esto, la pantalla en cualquier momento del día se podrá limpiar.

¿Práctica nueva?

No, esta misma técnica se utiliza para poder limpiar los paneles solares pero no utilizan capas fotocatalizadoras iguales, sino que parecidas.

¿Cuándo llegará?

Evidentemente será un plus en los vehículos de General Motors pues ayudará a miles de personas que cada día deben pasar el paño de microfibra muchas veces al día. Aún no hay fecha para su estrena, igualmente no será luego ya que recién registró la patente.