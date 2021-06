GMC presenta ‘Work from Anywhere’, la campaña que invita a llevarse el trabajo a cualquier parte

Para nadie es una novedad que la pandemia ha cambiado la manera en que se trabaja, principalmente porque muchas labores han pasado a desempeñarse desde el hogar. Precisamente, este 24 de junio se celebra en Estados Unidos el National Work From Home Day, una jornada en la que se resaltan las ventajas de esta modalidad. Esta vez, a la luz de la nueva realidad impuesta por el coronavirus, GMC hace un llamado a convertir la idea en un Work from Anywhere (trabaja desde cualquier lugar), relacionándolo -obvio- con sus sistemas de WiFi a bordo que permiten conectar múltiples dispositivos a la vez.

La marca norteamericana dice que los primeros 20.210 clientes que tengan un GMC posterior a 2015 y se inscriban en su sitio web, tendrán internet gratis por 30 días.

Un estudio propicia la evolución

GMC explica que de acuerdo con un estudio de Indeed, el 67% de los trabajadores remotos creen que el agotamiento se ha agudizado durante la pandemia, y que el 53% dice estar trabajando más que previo a las restricciones, problema principalmente causado por la dificultad de desconectarse.

“Invitamos a quienes se sientan agotados a cambiar de escenario, salir al aire libre y lejos de la oficina en casa, y disfrutar de la opción de trabajar desde cualquier lugar cuando sea seguro hacerlo, ya sea una escapada a un lugar pintoresco o un viaje a su parque local“, dijo Phil Brook, vicepresidente de marketing de GMC. “La línea premium de camionetas y SUV de GMC está realmente hecha para ser utilizada, ofreciendo un diseño audaz, capacidad auténtica y toda la comodidad y conectividad ideal para un entorno de oficina remota en cualquier lugar desde el que se desee trabajar, o simplemente para relajarse y disfrutar del mundo que nos rodea“, agregó el ejecutivo.

Además, la firma de camionetas y SUV de lujo de General Motors sorteará una pick-up GMC Sierra AT42 entre quienes mediante redes sociales participen de la campaña usando el hashtag #WorkFromAnywhere y etiqueten a @GMC.