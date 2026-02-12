SUSCRÍBETE POR $1100
    GWM renueva su alianza la Federación de Rugby

    La marca automotriz extendió por tres años el acuerdo estratégico, que gracias a los éxitos deportivos le ha generado importantes réditos.

     
    Photosport

    GWM y la Federación Nacional de Rugby anunciaron la renovación de su alianza estratégica, fortaleciendo una relación que se inició en 2023 y que ha sido protagonista de una etapa inédita para el deporte de la ovalada en Chile.

    Durante este período, la selección chilena participó del Mundial de Francia 2023 y clasificó al de Australia 2027, mientras que la franquicia Selknam alcanzó las semifinales del Súper Rugby Américas 2025.

    A ello se sumó el debut del equipo femenino Manque en la modalidad XV, ampliando el desarrollo competitivo de la disciplina. En el ámbito del rugby reducido, Los Cóndores 7 conquistaron la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos 2025 y Los Cóndores 7 Junior obtuvieron el bronce en los Juegos Panamericanos Junior del mismo año.

    “Esta renovación refleja nuestro compromiso de largo plazo con el deporte chileno y, en particular, con un deporte que representa valores profundamente alineados con GWM, como el trabajo en equipo, la perseverancia y la búsqueda constante de la excelencia”, dijo Fernando Maldonado, gerente de GWM Chile.

    Para la Federación, la continuidad del acuerdo entrega estabilidad y confianza, elementos clave para proyectar nuevos desafíos y sostener el avance competitivo alcanzado.

    “Sabemos todo el potencial de crecimiento que tenemos, todas las cosas que podemos seguir haciendo para que el rugby siga creciendo en Chile y estamos seguros que GWM es el mejor partner. Marca que ha estado presente transportando a nuestros Cóndores y Manque desde Arica hasta Punta Arenas y esperamos que esto siga siendo así durante muchísimos años más”, agregó Cristián Rudloff, presidente de la Federación Nacional de Rubgy de Chile.

    Más sobre:NoticiasGWMRugbySponsorsLos CóndoresMundial de RugbyMundial Australia 2027

