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    Hyundai lanza Ioniq en China con dos prototipos que anticipan su nueva ofensiva eléctrica

    La estrategia eléctrica de la marca se redefine en el mayor mercado del mundo de ese segmento. Lo hace presentando los conceptuales Venus y Earth, dos modelos que adelantan el futuro de su gama y su enfoque centrado en el usuario de ese país.

     
    Hanukman

    Hyundai dio un paso clave en su estrategia global al lanzar oficialmente su submarca eléctrica Ioniq en China, el mayor mercado de vehículos de nuevas energías del mundo. El anuncio, realizado en Beijing en la antesala del Salón de Beijing, estuvo acompañado por la presentación de dos prototipos que anticipan el rumbo de la marca en ese país: los conceptuales Venus y Earth.

    Más que una simple expansión de portafolio, Hyundai busca posicionar Ioniq como un ecosistema de movilidad adaptado a las necesidades locales. La estrategia incluye tecnologías específicas para el mercado chino, como sistemas avanzados de conducción autónoma desarrollados con socios locales, así como soluciones EREV (vehículos eléctricos de rango extendido), cada vez más demandadas por los consumidores de ese país.

    Los dos prototipos presentados representan esta nueva visión. El Ioniq Venus es un sedán de carácter icónico que destaca por su silueta de una sola curva, creando una identidad visual fluida y altamente reconocible.

    Su exterior, terminado en un llamativo tono “Radiant Gold”, incorpora elementos como un techo estructural liviano y un spoiler transparente que refuerzan su enfoque tecnológico.

    En el interior, apuesta por una cabina envolvente centrada en el conductor, con iluminación ambiental inspirada en la atmósfera del planeta Venus, materiales premium como gamuza y detalles en cromo dorado, además de un asistente visual denominado “Lumi” que aporta cercanía y personalidad.

    Por su parte, el Ioniq Earth encarna la propuesta familiar de la marca bajo una estética robusta y futurista. Su diseño exterior, en color “Aurora Shield”, combina superficies esculpidas con detalles funcionales como placas protectoras y pernos expuestos, reforzando su carácter SUV.

    En el interior, introduce innovaciones como los asientos “air-hug”, compuestos por módulos de aire que mejoran el confort, junto a una ambientación que recrea sombras naturales y elementos ocultos (“shy-tech”) que aportan una experiencia más intuitiva. Además, integra detalles lúdicos como el personaje “Aero” y mapas ocultos de Beijing.

    Ambos modelos responden al concepto “Lead, don’t follow”, reflejando la intención de Hyundai de marcar una nueva dirección en diseño y experiencia de usuario. A esto se suma una inédita lógica de nomenclatura para China, donde los futuros modelos Ioniq adoptarán nombres inspirados en planetas, reforzando la idea de un “universo” centrado en el cliente.

    Con este movimiento, Hyundai busca recuperar terreno en China y también posicionarse como un actor relevante en la evolución de la movilidad eléctrica global, combinando innovación tecnológica, diseño emocional y una fuerte adaptación local.

    Más sobre:NoticiasHyundaiIoniqVenusEarthSUVVehículos eléctricosVehículos conceptualesElectromovilidad

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