    ¿Cómo es Staria, la primera van eléctrica de pasajeros de Hyundai?

    El Salón del Automóvil de Bruselas fue el escenario elegido para la presentación de la versión 100% eléctrica del vehículo. Cuenta con una batería de 84 kWh y carga rápida de 800 voltios.

     
    Alex Tapley

    Hyundai dio a conocer la Staria Electric, la primera variante completamente eléctrica de su van multipropósito, un modelo que busca responder a necesidades cotidianas de familias, transporte de pasajeros y actividades recreativas, sumándole el énfasis en espacio interior, confort y cero emisiones locales.

    Como buque insignia de la gama MPV de la marca, el vehículo presentado en el Salón de Bruselas incorpora un motor eléctrico delantero de 160 kW (218 hp) y una batería de 84 kWh. Gracias a su arquitectura eléctrica de 800 voltios, promete cargar del 10 al 80% en apenas 20 minutos.

    www.weigl.biz

    Espacio como eje central

    El diseño sigue el concepto “Inside-Out” de Hyundai, donde el interior define las proporciones exteriores. Piso plano, gran altura y amplias superficies vidriadas permiten una cabina luminosa y con libertad de movimiento.

    Habrá dos configuraciones: Luxury de siete plazas y Wagon de nueve asientos, esta última pensada también para traslados y servicios de transporte.

    Según versión, el maletero alcanza hasta 1.303 litros y se suman puertas laterales corredizas, portón trasero amplio y asientos abatibles. El funcionamiento silencioso del sistema eléctrico mejora el confort en trayectos largos y urbanos.

    www.weigl.biz

    Tecnología y seguridad

    En el interior destacan dos pantallas de 12,3 pulgadas, sistema de infoentretenimiento ccNC con actualizaciones remotas y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. También incorpora función Vehicle-to-Load (V2L), que permite alimentar equipos externos desde la batería del vehículo.

    En seguridad, la Staria Electric integra el paquete Hyundai SmartSense, con asistencias como frenado autónomo, control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, monitoreo de punto ciego y cámaras de visión 360°.

    La Hyundai Staria Electric saldrá a la venta en Corea y Europa durante el primer semestre de 2026. Otros mercados se anunciarán más adelante.

