SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

JAC será el auto oficial de la Teletón

La marca facilitará un total de 11 para el tradicional evento solidario que se realiza a finales de noviembre.

 

La 36ª edición de la Teletón se realizará el próximos 28 y 29 de noviembre, y contará con el apoyo de la industria automotriz luego que JAC Chile firmara un acuerdo con la fundación para ser el auto oficial de esta versión

El acuerdo suma 11 vehículos, entre ellos las camionetas T9 y T8 Pro, el SUV JS8 Pro y el IGNITE 100% eléctrico, que se utilizará en las activaciones de comunidades y organizaciones.

La actividad incluyó la entrega simbólica de las llaves de esta flota Teletón 2025, que permitirá reforzar la movilidad de los equipos y mejorar la logística en beneficio de niñas, niños y adolescentes en proceso de rehabilitación a lo largo del país.

En el evento animado por el comediante y expaciente de Teletón, Óscar Álvarez, los embajadores de JAC, el periodista, Gustavo Huerta y el veterinario y comunicador, Sebastián Jiménez, entregaron donaciones para la “Lucatón”, el habitual remate de objetos de famosos que se hace durante la Teletón.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades de ambas instituciones. Por parte de Gildemeister y JAC participaron Marcello Marchese, CEO de Gildemeister; Paula Sepúlveda, Gerente Corporativo de Negocios de Gildemeister; Karina Carvallo, Gerente de Negocio JAC; y Miguel Xun, director regional para JAC Sudamérica. En representación de Teletón asistieron María José Zaldívar, directora general, y Benjamín Díaz, director Comercial y de Marketing, además del niño embajador 2025, Alan García.

La meta de la Teletón 2025 es superar la recaudación de $40.502.617.946 lograda en 2024.

Más sobre:NoticiasTeletónJACGildemeisterT9T8 ProJS8Ignite

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Mitsui presenta querella por estafa en contra de empresario minero francés

Firma chilena invertirá US$240 millones en proyecto de almacenamiento en la Región de Atacama

Exjefe de la BH de la PDI, académicos y especalista en crimonología: el comando “meritocrático” de Franco Parisi

Nada parece detener a la Bolsa de Santiago y el IPSA ya supera los 9.200 puntos

Llueve o no para Fiestas Patrias: DMC entrega pronósticos para las próximas semanas

Nuevos pensionados

Lo más leído

1.
Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

2.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

3.
Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

4.
Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

5.
Kast vuelve a apuntar contra hermano de Jara por reportaje que denuncia “red de bots” y Chilevisión sale a desmentirlo

Kast vuelve a apuntar contra hermano de Jara por reportaje que denuncia “red de bots” y Chilevisión sale a desmentirlo

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Estos son los puntos de abastecimiento para el corte de agua programado en la RM

Estos son los puntos de abastecimiento para el corte de agua programado en la RM

Rating del jueves 4 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 4 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde se cambia la hora y cuáles regiones no modifican los relojes este fin de semana

Dónde se cambia la hora y cuáles regiones no modifican los relojes este fin de semana

Exjefe de la BH de la PDI, académicos y especalista en crimonología: el comando “meritocrático” de Franco Parisi
Chile

Exjefe de la BH de la PDI, académicos y especalista en crimonología: el comando “meritocrático” de Franco Parisi

Llueve o no para Fiestas Patrias: DMC entrega pronósticos para las próximas semanas

Estos son los puntos de abastecimiento para el corte de agua programado en la RM

Mitsui presenta querella por estafa en contra de empresario minero francés
Negocios

Mitsui presenta querella por estafa en contra de empresario minero francés

Firma chilena invertirá US$240 millones en proyecto de almacenamiento en la Región de Atacama

Nada parece detener a la Bolsa de Santiago y el IPSA ya supera los 9.200 puntos

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral
Tendencias

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Cómo Trump planea reinterpretar un tratado de misiles para vender drones de ataque pesado a otros países

Por qué algunas personas en las redes sociales creen que Donald Trump está gravemente enfermo

Lionel Messi sorprende en Argentina y pone en duda su participación en el Mundial de Norteamérica
El Deportivo

Lionel Messi sorprende en Argentina y pone en duda su participación en el Mundial de Norteamérica

“Falta de voluntad y ganas”: técnico de Alemania se lanza contra los jugadores tras caer en las Eliminatorias

Arquero campeón del mundo con Brasil se rinde ante Lawrence Vigouroux por su actuación en la Roja

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC
Finde

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar
Cultura y entretención

Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

La gobernadora de Nueva York desafía a Trump con una orden para facilitar el acceso a vacunas contra el Covid-19
Mundo

La gobernadora de Nueva York desafía a Trump con una orden para facilitar el acceso a vacunas contra el Covid-19

Egipto reafirma que el desplazamiento “no es una opción” para los palestinos y que “solo liquidará su causa”

Ucrania se convierte en el primer país del mundo en prestar servicios públicos con un agente de Inteligencia Artificial

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre
Paula

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral