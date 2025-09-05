JAC será el auto oficial de la Teletón

La 36ª edición de la Teletón se realizará el próximos 28 y 29 de noviembre, y contará con el apoyo de la industria automotriz luego que JAC Chile firmara un acuerdo con la fundación para ser el auto oficial de esta versión

El acuerdo suma 11 vehículos, entre ellos las camionetas T9 y T8 Pro, el SUV JS8 Pro y el IGNITE 100% eléctrico, que se utilizará en las activaciones de comunidades y organizaciones.

La actividad incluyó la entrega simbólica de las llaves de esta flota Teletón 2025, que permitirá reforzar la movilidad de los equipos y mejorar la logística en beneficio de niñas, niños y adolescentes en proceso de rehabilitación a lo largo del país.

En el evento animado por el comediante y expaciente de Teletón, Óscar Álvarez, los embajadores de JAC, el periodista, Gustavo Huerta y el veterinario y comunicador, Sebastián Jiménez, entregaron donaciones para la “Lucatón”, el habitual remate de objetos de famosos que se hace durante la Teletón.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades de ambas instituciones. Por parte de Gildemeister y JAC participaron Marcello Marchese, CEO de Gildemeister; Paula Sepúlveda, Gerente Corporativo de Negocios de Gildemeister; Karina Carvallo, Gerente de Negocio JAC; y Miguel Xun, director regional para JAC Sudamérica. En representación de Teletón asistieron María José Zaldívar, directora general, y Benjamín Díaz, director Comercial y de Marketing, además del niño embajador 2025, Alan García.

La meta de la Teletón 2025 es superar la recaudación de $40.502.617.946 lograda en 2024.